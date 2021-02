Miesta, ktoré sú populárne vďaka príbehom zaľúbencov. Poznáte ich?

Objavte miesta plné lásky aj tragédie.

13. feb 2021 o 6:00 Natália Trenčanová

Vo svete aj u nás nájdete romantické miesta, ktorých charakter nie je daný len očarujúcim prostredím. Ich vznik či existencia sú úzko späté s romantickými, tragickými aj vášnivými príbehmi lásky a legendami, pre ktoré ich často vyhľadávajú mnohí zaľúbenci.

Čo robí miesto romantickým a kúzelným? Pre niekoho je to západ slnka, krásne pláže, nepreskúmané prostredie alebo skrátka len upokojujúci pocit, vďaka ktorému máte dojem, akoby sa naokolo zastavil čas a všetky starosti sa stratili v diaľke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre iných to môže byť rozmanitá kultúra, bohaté dejiny a zaujímavá architektúra. O architektúre sa hovorí, že je zrkadlom daného obdobia. Je to veda, ale zároveň aj umenie a práve umenie vychádza zo srdca.

Z lásky a túžby sú vytvorené aj architektonické skvosty sveta, ktoré svojimi ľúbostnými príbehmi dokážu pohladiť každú romantickú dušu. V tomto duchu a v duchu sviatku sv. Valentína vám ponúkame sedem miest po celom svete, ktoré majú svoje čarovné zátišia a romantický charakter.

Ak hľadáte netradičné miesto, na ktorom by ste chceli zažiť krásne chvíle s výnimočným človekom po vašom boku a malo by to byť niekde inde ako v tradičnom Paríži, tieto destinácie predstavujú presne to, čo ulahodí každému zaľúbenému páru.

TÁDŽ MAHAL V ÁGRE (INDIA)

Súvisiaci článok Krásy slovenského východu: Kde sa ťažil opál a kde nájdete najviac hviezd na oblohe? Čítajte

Jedna z ikon Indie a jeden z divov sveta má za sebou známy veľký príbeh lásky. Toto veľkolepé mauzóleum dal postaviť vládca „mogul“ Šáhdžahán na pamiatku svojej manželke Mumtázmahal, ktorá zomrela pri pôrode ich štrnásteho dieťaťa.

Ostatné manželstvá boli pre Šáhdžahána čisto formálne, ale svoju druhú manželku veľmi miloval. Cisár v jednej chvíli stratil nielen milovanú ženu, ale aj múdru politickú radkyňu. Vraví sa, že za ňou trúchlil celé dva roky a bolesťou mu zbeleli vlasy.

Na výstavbe nádherného mauzólea pracovalo 20-tisíc robotníkov a materiál ako mramor, polodrahokamy a drahokamy sa dovážal na slonoch z celej Ázie. Výstavba mauzólea trvala sedem rokov. Tádž Mahál sa prekladá ako koruna palácov a každý návštevník musí uznať, že si svoje meno naozaj zaslúži.

ULIČKA BOZKU V GUANAJUATO (MEXIKO)

K najznámejšej uličke bozkov v Mexiku sa viaže povesť o tragickej láske bohatej Španielky Any k obyčajnému baníkovi Carlosovi.

Mladí zaľúbenci sa napriek spoločenským rozdielom do seba zamilovali. Raz ich Anin otec pristihol, ako sa bozkávajú a vyhrážal sa, že ak sa to bude niekedy opakovať, pošle dcéru do kláštora alebo ju vydá za bohatého starého muža.

Zaľúbenci sa aj napriek obavám naďalej stretávali a Carlosovi sa podarilo kúpiť si dom oproti izbe jeho milovanej.

Ulička medzi budovami je tak úzka, že ich balkóny boli od seba vzdialené len 69 centimetrov.

Ulička bozkov (zdroj: Adobe Stock)

Vďaka tomu sa mohli každý deň rozprávať a bozkávať nad schodmi. Keď aj druhýkrát Anin otec odhalil ich tajné schôdzky, v zápale hnevu svoju dcéru bodol dýkou do hrude. Carlos ihneď skočil Ane na pomoc, ale pri skoku nešťastne spadol na tretí schod a zlomil si väzy.

Tento schod je dodnes natretý červenou farbou. Podľa legendy sa Anin otec z nešťastných udalostí zbláznil a onedlho tiež zomrel.

Pri návšteve uličky sa dnes všetky páry na treťom červenom schode „povinne“ pobozkajú. Traduje sa, že ak by sa nepobozkali, postihne ich sedem rokov nešťastia. Ale ak sa naopak pobozkajú, čaká ich ďalších spoločných láskyplných 15 rokov.

HRAD BOLDT V NEW YORKU (USA)

Súvisiaci článok Chalúpka aj múzeum: V Pardubiciach nájdete perníky na každom kroku Čítajte

Leží na ostrove v tvare srdca. George Boldt, milionár, priemyselník a majiteľ slávneho hotela Waldorf Astoria v New Yorku, sa v roku 1900 rozhodol postaviť šesťposchodový hrad so 120 izbami, podzemnými tunelmi a padacím mostom pre svoju manželku.

Tá však v roku 1904 nečakane zomrela. Jej manžel George okamžite zastavil všetky práce a na ostrov sa už nikdy nevrátil. Pracovalo na ňom viac ako 300 kamenárov, remeselníkov a tesárov.

Hrad chátral celých 73 rokov až do roku 1977, keď jeho výstavbu dokončili a sprístupnili verejnosti.

Aj napriek tomu, že ide v konečnom dôsledku o smutnú pripomienku tragickej lásky, v súčasnosti túto destináciu vyhľadávajú páry pre svoje svadobné hostiny a na internete môžeme vidieť množstvo zamilovaných svadobných fotografií z tohto kúzelného miesta.

Hrad Boldt (zdroj: Adobe Stock)

ROZÁRIUM PRINCEZNEJ GRACE V MONTE CARLE (MONAKO)

Americká herečka Grace Kellyová vymenila život v žiari reflektorov v Hollywoode za život so svojou životnou láskou, monackým kniežaťom Rainierom III. v kniežacom paláci. Ide o príbeh ako z rozprávky.

Keď v roku 1954 prišla prvýkrát do Monaka, ešte netušila, že jedného dňa sa stane jej domovom. Na prvé oficiálne stretnutie s kniežaťom sa vôbec netešila, brala to ako jednu z mnohých otravných povinností.

Keď jej organizátori festivalu v Cannes vysvetlili, že knieža sa neodmieta, vyrazila na protest do paláca s mokrými vlasmi. Ihneď zistila, že Rainier je iný, ako si predstavovala a urobil na ňu veľký dojem.

O tom, že ich vzťah bol pevný a naplnený láskou, svedčí jedna z najznámejších pamiatok v Monaku. Po jej smrti nechal monacký panovník otvoriť nádhernú ružovú záhradu, v ktorej na ňu spomínal s nehou a láskou až do svojej smrti.

Nachádzalo sa tam neuveriteľných 14-tisíc ruží a doteraz sa v ružovej záhrade Grace Kellyovej vysádzajú nové odrody ruží, ktoré dostávajú mená po členoch kniežacieho domu.

Rozárium Grace Kellyovej (zdroj: Adobe Stock)

OPÁTSTVO SWEETHEART V DUMFRIES (ŠKÓTSKO)

Súvisiaci článok Čo vidieť na českej Vysočine? Navštívte obľúbené miesto filmárov i jihlavskú Afriku Čítajte

Opátstvo Sweetheart bolo dokončené v roku 1275. Vznikol vďaka šľachtičnej Dervorgille, ktorá ho dala postaviť ako spomienku na jej manžela Johna Balliola, kráľa Škótska. Pôvodne stavba slúžila ako cisterciánsky kláštor, až neskôr sa premenila na opátstvo.

Napriek tomu, že v stredoveku sa uzatvárali manželstvá skôr z pragmatických politických dôvodov, tento pár mal jednoducho šťastie. Z pôvodne len výhodného sobáša vzťah kráľa a Dervorgilly prerástol do silnej lásky.

Šľachtičná sa so smrťou svojho manžela nevedela zmieriť a zachovala si jeho zabalzamované srdce v rakve zo striebra a slonoviny, ktorú nosila stále so sebou. V roku 1289 bola pochovaná spolu s manželovým srdcom v areáli opátstva.

Jeho latinský názov je Dulce Cor, čo v preklade znamená sladké srdce. Takto ho pomenoval ich syn a škótsky kráľ John, ako prejav láskyplného vzťahu jeho rodičov. Dnes je opátstvo ruinou, no veľmi očarujúcou, vďaka architektúre aj prostrediu.

Opátstvo Sweetheart (zdroj: Adobe Stock)

JÚLIIN DOM VO VERONE (TALIANSKO)

Láska medzi Romeom a Júliou je pravdepodobne najznámejším milostným príbehom všetkých čias. Aj keď je tento tragický príbeh dvoch zamilovaných ľudí iba fiktívnym príbehom z dielne Williama Shakespeara, dom s balkónom z najznámejšej scény skutočne existuje.

Objavíte ho na ulici Via Cappello číslo 23. Páve tam podľa Shakespeara vyslovila svoje nesmrteľné slová zamilovaná Júlia: „Romeo! Prečo si ty Romeo? Ach, zapri otca, vzdaj sa svojho mena. Ak nechceš, tak mi lásku prisahaj a nebudem viac Capuletovou.“

Dom vo Verone (zdroj: Adobe Stock)

V roku 1905 obec kúpila tento dom od rodiny Capello a pohotovo vyhlásila, že je to vlastne dom Capuletovcov, teda Júliin dom.

Dom dnes slúži ako múzeum a ikonický balkón je sprístupnený verejnosti. Môžete tam nájsť množstvo milostných odkazov, ktoré tam návštevníci po sebe zanechali. Celý dojem kazí iba množstvo žuvačiek, ktorými zaľúbenci svoje odkazy lepia všade kam dosiahnu.

Verona sa voči tomuto zvyku postavila rázne. Dnes za prilepenie odkazu žuvačkou môžete dostať pokutu až 500 eur. Okrem lepenia odkazov, návštevníci tiež zvykli prikladať ruku na ľavý prsník sochy Júlie, lebo to vraj prináša šťastie.

Socha Júlie vo Verone (zdroj: Adobe Stock)

DOM MARÍNY V BANSKEJ ŠTIAVNICI (SLOVENSKO)

„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine, a obe v jednom objímať!“ Ako inak predstaviť romantický príbeh na Slovensku, ak nie práve Andrejom Sládkovičom a jeho Marínou.

Tak ako má Verona svoj fiktívny zamilovaný pár Romea a Júliu, Slovensko má reálnu smutnú stránku lásky. Hlavným dôvodom k napísaniu najdlhšej ľúbostnej básne na svete bola v roku 1844 nešťastná láska básnika k jeho študentke Márii Pišlovej.

No Mária sa na nátlak matky musela vydať za bohatého pernikára. Banská Štiavnica je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a aj vďaka Domu Maríny sa stala pútnickým miestom zamilovaných. Dom na námestí Svätej Trojice, v ktorom Mária žila takmer celý svoj život, je dnes otvorený ako epicentrum lásky. Samotným srdcom domu je tzv. Banka Lásky.

Dom Maríny v Banskej Štiavnici (zdroj: Banka lásky)

Je vytvorená z veršov básne Marína. V každom verši je toľko „schránok lásky,” koľko je v ňom písmen, znakov a medzier. Uschová až 100-tisíc ľúbostných príbehov a do jednej z týchto schránok si môžete aj vy uschovať váš vlastný príbeh lásky.

Jednou z mnohých fascinujúcich atrakcií sú napríklad hovoriace obrazy vytvorené pomocou moderných technológií, z ktorých môžete počuť Sládkoviča vyznávať svoju lásku jeho Maríne.

Ďalšou zaujímavosťou je samotná knižnica Andreja Sládkoviča, v ktorej je vystavený originálny rukopis básne Marína starý už 177 rokov. O zábavu sa postará atrakcia Láskomer, ktorý dvojiciam meria lásku a vyjadruje ju veršami z básne.