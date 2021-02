Spávala aj s nepriateľom. Coco Chanel využívala milencov tak, ako oni ju

Mala vzťahy so šľachtou i nacistami.

17. feb 2021

Coco Chanel žila v apartmáne v parížskom hoteli Ritz a nikdy si nezaložila rodinu. Ak by tam nebývala, možno by sa nestala milenkou nacistického agenta a nemusela by utekať do švajčiarskeho exilu.

Posledné informácie pritom ukazujú, že Coco nebola len „horizontálnou kolaborantkou“, ale aj agentkou.

V hoteli zrejme žila nielen pre vysoký komfort a dobrú spoločnosť. V detstve si nezvykla na pocit domova. „Nepoznala som ani domov, ani lásku, ani otca, ani matku. Bolo to príšerné,“ zhodnotila.

Príšerné detstvo

Vyrastala ako dieťa trhovníka Alberta Chanela a mladej siroty Jeanne Devolle. Podľa Lisy Chaneyovej, autorky životopisu zameraného na súkromný život Chanelovej, sa Albert nechcel viazať.

Predavač galantérie a domácich potrieb opustil aj tehotnú Jeanne. Jej príbuzní ho však vypátrali a „nevestu“ za ním vypravili. Gabrielle Chanel, ktorej meno je dnes symbolom luxusu, sa narodila v auguste 1883 v nemocnici pre chudobných, kým otec bol opäť „na cestách“, či skôr na záletoch.

Svadobné zvony zvonili až o rok, keď pán otec dostal 5000 frankov a výbavu. „Deti nepoznali nič iné, len drinu, sťahovanie a rodičovské spory,“ píše Lisa Chaney.

Iba 33-ročná matka Chanelovej zomrela na zápal priedušiek. Tri dievčatá poslali do sirotinca v Aubazine a chlapci sa stali sluhami u sedliakov.

Coco žila ako vo väzení a rádové sestry nenávidela. Grafička a dizajnérka Megan Hess, autorka ďalšej knihy o módnej ikone, však tvrdila, že práve prísne čierno-biele habity mníšok, koráliky ružencov, kríže a retiazky ovplyvnili poznávacie znaky jej štýlu.

Vydržiavaná žena

Hoci je dnes meno Chanel symbolom emancipácie nielen v móde, kariéru mladá Coco začínala ako vydržiavaná žena. Po odchode z kláštora sa živila ako krajčírka a speváčka v Moulins v strednom Francúzsku.

Tak sa stretla aj s bohatým dôstojníkom Étiennom Balsanom.

Stala sa jeho oficiálnou milenkou. Muži ako on si nebrávali ženy nízkeho pôvodu – riskovali by vydedenie.