Mohli by prežiť, no fantázie ich ničia. Vzťahom škodia mýty o romantickej láske

Romantickú lásku nám vštepuje aj popkultúra.

9. feb 2021 o 12:02 Michaela Žureková

„Romantická láska je najväčšou a jedinečnou energiou, s ktorou sa ľudská duša stretáva v súčasnej západnej kultúre. Nahradila v nej náboženstvo a stala sa priestorom, v ktorom muži aj ženy hľadajú zmysel, transcendenciu, nedotknuteľnosť a vytrženie,“ píše kalifornský psychológ Robert A. Johnson v knihe Večný príbeh romantickej lásky a dodáva: „Sme do takej miery zvyknutí žiť s vierou v romantickú lásku, že ju vnímame ako jedinú formu lásky, na ktorej môže byť založené manželstvo alebo milostný vzťah.“

Naráža tak podobne ako mnohí ďalší odborníci a odborníčky na to, že romantickej láske spoločnosť prisudzuje ohromnú moc a robí z nej základ všetkých dobrých vzťahov. Niet sa čo čudovať, keď mediálne a kultúrne obrazy o nej sú ľuďom vštepované prakticky odmalička.

Aj väčšinu rozprávok spája práve romantický príbeh. Hlavný hrdina alebo hlavná hrdinka v nej prekonávajú rôzne prekážky a ich odmenou je napokon (okrem iného) dokonalá láska, spriaznenosť duší, nájdenie svojej druhej polovičky, bez ktorej život nemá zmysel a s ktorou nie je nič nemožné.

Predstava, že takto sa pri láske človek musí cítiť aj v skutočnosti, však môže u mnohých viesť k vytvoreniu nerealistických očakávaní od vzťahov. Nie je nevyhnutne zlé, ak si človek naplní aj niektoré sny o romantickej láske. No časté a v spoločnosti pretrvávajúce mýty neraz robia medvediu službu všetkým, ktorí hľadajú dlhodobé partnerstvá.

Zrážka s realitou

Slepé hľadanie toho pravého alebo tej pravej je často len výsledkom kultúrnych obrazov romantickej lásky, ktoré nám vštepuje popkultúra – knihy, filmy, piesne, umenie, ale aj spoločenské konvencie.

„Len málo ľudí toto dokonalé šťastie nájde, pretože je to mýtus, ktorý sa datuje ešte do čias Platóna,“ hovorí Susanne Vosmerová, lektorka klinickej psychológie z University of Hull.

„V gréckej mytológii boli dokonalí milenci v jednom spojení a potom prepolení na dve časti. Láska z vtedajších čias je tak túžbou každej z týchto častí nájsť tú druhú,“ vysvetľuje.

Vosmerová tvrdí, že predstavy živené spomínanou popkultúrou potom vplývajú na našu spoločenskú identitu. Ľudia totiž očakávajú, že do vzťahu majú vstúpiť s niekým, kto bude ich chýbajúcou polovicou.

No tento ideál často naráža na realitu, ktorú potvrdzuje napríklad aj vysoká miera rozvodovosti vo svete.