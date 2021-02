Moderátorka Konečná: Je logické, že veľké tímy nie sú z Vlhovej líderstva nadšené

Ako si medzi športovcami získala rešpekt?

8. feb 2021 o 11:06 Svetlana Kolesárová

Diváci RTVS si ju všimli počas olympiády v Soči, keď rozhovory so športovcami zvládala v dobrej angličtine. Futbaloví fanúšikovia ju zaregistrovali, keď ako prvá žena moderovala futbalové štúdio majstrovstiev sveta v Južnej Afrike.

Najznámejšou sa však stala vďaka úspechom Veroniky Velez Zuzulovej a Petry Vlhovej v zjazdovom lyžovaní. Oľgu Konečnú teraz môžeme vidieť na obrazovke RTVS pri moderovaní štúdia Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo.

Športová žurnalistika bývala doménou mužov. Dodnes sú ženy skôr výnimkou. Prečo ste sa rozhodli pre toto povolanie?

Je to moja celoživotná láska. Otec bol telocvikár, viedol ma k športu, najprv mi basketbal nanútili. Hrala som ho od jedenástich rokov, na začiatku nedobrovoľne, a potom som si už bez neho nevedela život predstaviť.

Na profesionálnu dráhu basketbalistky, kde by sa dali zarobiť peniaze na živobytie, som však nemala.

Tak som rozmýšľala, ako byť v športe a živiť sa tým. A vyšlo mi z toho buď trénerka, alebo novinárka a rozhodla som sa pre novinársku dráhu.

Keď ste začínali, nemali ste problém vojsť napríklad do mužskej šatne po zápase alebo s chlapským podceňovaním?

Asi som si ani neuvedomovala, do akých vôd sa púšťam. Ale brala som to prirodzene, lebo som hrala basketbal. Mne šatňa nebola nič cudzie. Nemala som v sebe hanbu vojsť tam.

Ale samozrejme som do šatní nechodila. Asi na mňa však pozerali tak, že ty moja zlatá, čo nám tu ideš hovoriť. Ale postupom času som si získala rešpekt hráčov, trénerov aj manažérov.

Vďaka prenosom zo zjazdového lyžovania vás poznajú tisícky ľudí na Slovensku. Ako k tomu vlastne došlo?

Práve v Soči na olympiáde som sa dostala bližšie do kolotoča svetového lyžovania. Povedali mi, že budem robiť rozhovory a ja som vôbec nevedela, do čoho idem. Naživo a po anglicky? Legendárny Bode Miller je pri mne? A rozplače sa mi pri mikrofóne? Našťastie som to dopredu neriešila.

Prečo sa rozplakal?

Spomenul si na svojho brata, ktorý zomrel. Viem, že plakal pri americkej televízii, potom sa z toho dostal, a neviem, čo som sa ho presne spýtala, ale znovu sa rozcítil a povedal mi o bratovi, že na neho myslel počas jazdy.

Oľga Konečná - Hamadejová (33) Narodila sa 17. júna 1987 v Michalovciach.

V 22 rokoch nastúpila cez konkurz do Slovenskej televízie do vysielania športového tretieho kanálu.

Jej manželom je bývalý hokejista Rastislav Konečný, s ktorým má syna Ondreja.

Moderuje Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní v talianskej Cortine d’Ampezzo.

Bode Miller je veľká hviezda. Tak sa rozhodli, že s basketbalom, ktorý som dovtedy mala na starosti, to v televízii nie je bohviečo, tak ma skúsia využiť pri lyžovaní.

Som za to veľmi vďačná, lebo tak ako ma medzi seba prijali basketbalistky a nebrali ma ako nežiaduci element, tak ma prijali aj Veronika Velez Zuzulová s Petrou Vlhovou.

Hoci začiatky boli skeptické, najmä Veronika, ktorá už mala za sebou veľmi veľa, bola opatrná. Musela som sa k nim veľmi postupne dostať a utvrdiť ich v tom, že sme tu preto, aby ich diváci videli a chcú ich počuť, ako sa cítia po jazde, aj keď sa im nepodarí.

Ako sa taký vzťah budoval?

Prišlo to úplne prirodzene. Boli sme tam tri Slovenky, veľa času sme trávili spolu, aj na izbách, veľa sme sa rozprávali. Niekedy som sa cítila ako súčasť ich tímov. Postupne to prerástlo do priateľstva, dá sa povedať, že vďaka tejto dvojici mám aj manžela.

Ony dve ovplyvnili váš vzťah?

Áno. Vnímam ich ako „patrónky“ začiatkov nášho vzťahu. Preto je môj vzťah s nimi na inej úrovni, preberáme aj veľa súkromných vecí. Možno sa to niekomu nepáči, ale keď sme vo vysielaní, snažíme sa, aby to bolo maximálne profesionálne.

Môžete im povedať aj nejaké kritické slovo?

Nemôžem kritizovať techniku lyžovania, lebo v tom nie som doma. A Petra to vie sama najlepšie. A teraz sme vinou korony v kontakte oveľa menej, má náročný program. Ale keď sa spojíme, vieme sa povzbudiť.

Nedávno, keď Petre „nevyšlo“ pár pretekov podľa predstáv verejnosti, titulky rozoberali, že je možno unavená, že by asi nemala jazdiť všetky disciplíny, alebo jej odišla psychika, lebo je na ňu priveľký tlak, alebo jej veľké zjazdárske krajiny robia napriek. Poznáte sa s ňou dobre, ako to vníma?