Majú po osemdesiatke, riadia tímy amerického futbalu a volajú ich Úžasná štvorka

Kto sú šedé eminencie NFL?

6. feb 2021 o 5:00 Martina Štérová

(Zdroj: Youtube.com/A Lifetime of Sundays)

Halas, Ford, Hunt, Rooney – tieto mená a ich nositelia sú známi ako veľké osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj amerického futbalu v USA.

Patria však aj ikonám, ktoré mnohí prezývajú „Fab Four“ (skratka výrazu Fabulous Four, v preklade Úžasná štvorka). Inokedy ich obrazne prezývajú „Matky zakladateľky“.

Štyri ženy a vlastníčky futbalových tímov - Virginia Halas McCaskey zo Chicago Bears, Norma Hunt z Kansas City Chiefs, Martha Ford z Detroit Lions a Patricia Rooney z Pittsburgh Steelers spája veľmi podobný osud.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky štyri získali do rúk moc ovplyvniť populárny americký šport, keď toto privilégium, no aj povinnosť prebrali po svojich otcoch či manželoch. Nevstúpili však do úplne neznámych vôd.

V Amerike je bežné, že týmto športom žije celá rodina, od najstarších až po batoľatá. A keď ste ešte aj vlastníkom niektorého z tímov, nadšenie z futbalu a jeho atmosféra nikdy neopustí váš dom.

Zamerané na ženy

Súvisiaci článok Sedem žien, ktoré hviezdia v tvrdých športoch Čítajte

Sto rokov Národnej futbalovej ligy v USA prinieslo okrem osláv aj špeciálny dokument venovaný týmto štyrom ženám. Pri príležitosti významného výročia v roku 2019 sa stanica ESPN rozhodla nakrútiť dokument, ktorý by sa na americký futbal pozeral z iného uhla.

Keď si pozriete niektorý zápas, na ihrisku uvidíte množstvo veľkých silných chlapov, rovnako aj na „side-line“, teda na striedačke, kde sa zdržujú ďalší hráči, členovia tímu, herní koordinátori aj tréneri. Všetko sú to spravidla muži.

Tvorcovia dokumentu A Lifetime of Sundays, ktorý sa prvýkrát odvysielal v auguste 2019, však chceli ukázať aj inú tvár tohto dravého športu a rozpovedať príbehy žien, ktoré boli takpovediac hodené do vôd futbalu po nástupe na pozície vlastníčok či riaditeliek tímov – nielen do tých športových, ale aj manažérskych.

Hoci boli celý život pozorovateľkami aj spolupracovníčkami svojich manželov či otcov a neboli tak na scéne športu úplne stratené, ich život sa v tom momente radikálne zmenil.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/GmLw6cQPq2s

Nie je to ako zdediť právnickú firmu, malý obchod alebo nejakú výrobňu. Vaše kroky, rozhodnutia a konanie totiž sleduje celá Amerika, pravidelne, na televíznych obrazovkách a obrovských štadiónoch s kapacitou niekoľko desiatok tisíc miest.

V americkom futbale existuje niekoľko ďalších žien - majiteliek tímov, no sústrediť sa budeme práve na v USA známu štvoricu.

Zaujímavosťou je totiž aj fakt, že na riadiacich pozíciách pretrvávajú aj vo veku, ktorý presiahol osemdesiat, v niektorých prípadoch aj deväťdesiat rokov a sledujú každý jeden zápas svojich zverencov.

Virginia Halas McCaskey zrušila roztlieskavačky

„Odkedy som sa narodila, milovala som túto hru,“ povedala v dokumente Virginia, ktorá má dnes úctyhodných 98 rokov a ešte stále vedie tím Chicago Bears.

Halasovci sú v Amerike raritou. Chicagsky futbalový tím je totiž jediným, ktorý počas celej jeho existencie vlastní len jedna rodina. Jeho spravovanie a vedenie sa dedí z generácie na generáciu.

Pôvodne však Virginia nemala byť jeho vlastníčkou. Tím Chicago Bears bol jedným z prvých tímov amerického futbalu vôbec.