Hormóny aj mozog sú proti nim. Prečo dievčatá strácajú sebavedomie?

Kritika ich zasiahne viac.

4. feb 2021 o 11:11 Soňa Jánošová

Predtým, ako sa autorky viacerých kníh o ženského a dievčenského sebavedomia, Katy Kayová a Claire Shipmanová pustili do prípravy knihy Kódex dievčenskej sebadôvery (The Confidence Code for Girls) vytvorili spolu s prieskumnou agentúrou štandardizovaný dotazník. Zapojilo sa doň viac ako 1300 amerických dievčat vo veku 8 až 18 rokov a aj ich rodičia. Okrem iného v ňom sledovali, čo o sebe dievčatá hovoria.

Pred dvanástym rokom neboli medzi chlapcami a dievčatami žiadne rozdiely a dievčatá v tomto veku bežne hovorili vety ako: „Ľahko sa skamarátim a viem sa rozprávať s kýmkoľvek“ či „Rada píšem poéziu a nezáleží mi, čo si o nej iní myslia.“

O rok či dva boli pre dievčatá typické skôr odpovede - „Mám pocit, že všetci ostatní sú múdri a pekní, len ja som škaredé dievča bez priateľov,“ alebo „Mám pocit, že keby som sa správala tak, ako naozaj chcem, nikto by ma nemal rád.“

Zlomové je dospievanie

„Údaje, ktoré sme získali, boli ešte dramatickejšie, než sme si predstavovali, “ píšu autorky v texte uverejnenom v The Atlantic.

Dievčatám od 8 do 14 rokov kleslo s vekom hodnotenie vlastnej hodnoty o 30 percent.

Nízke sebavedomie, nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti a neochota riskovať sú jednými z najväčších nepriateľov žien pri získavaní zamestnania a pri kariérnom postupe. Zhodujú sa na tom mnohí odborníci v oblasti personalistiky aj vedci, ktorí skúmajú rodové rozdiely ľudí v pracovnej oblasti.

Rozsiahly prieskum realizovaný americkou firmou Zenger/Folkman ukázal, že ženy síce majú viac zručností na zastávanie vedúcich pozícií, no oproti svojim mužským kolegom majú aj oveľa nižšie sebavedomie.

Prieskumy medzi študentmi a študentkami vedeckých odborov zas ukázali, že muži študujúci technické a vedecké smery preceňujú svoje schopnosti a výkonnosť, zatiaľ čo ženy podceňujú oboje.

Kde pramení nedostatok ženského pracovného a študijného sebavedomia?

Rozdiel v mužskom a ženskom sebavedomí sa stáva markantným najmä v období puberty, keď sa mozog v dôsledku hormonálnych zmien výrazne premieňa.