Poradí si s jogovými pozíciami, hodí sa k saku. Ako nosiť športové oblečenie?

Športová móda je žiadanejšia.

30. jan 2021 o 7:00 Martina Štérová

Článok pokračuje pod video reklamou

Nevieme, čím to je, ale možno s nami budete súhlasiť, že vo chvíli, keď si na seba dáte športové oblečenie, cítite sa hneď o niečo viac fit a štíhlejšie.

No len obliecť sa do športových kúskov nestačí. Sú predovšetkým funkčné a mali by slúžiť svojmu účelu.

Športová móda je pohodlná, praktická, často už aj inteligentná a čoraz štýlovejšia. Stala sa už bežnou súčasťou aj nášho každodenného šatníka, najmä, keď väčšinu dní trávime doma.

Prezliekať sa z teplákov do teplákov, z trička do mikiny a z legín do overalu, a pritom v skrini nechať ležať džínsy a košele, je tak dnes úplne v poriadku. Majte doma štýlovú športovú výbavu využiteľnú na cvičenie aj bežné nosenie. Toto sú aktuálne trendy.

Istenie

Súvisiaci článok Antivirotické oblečenie. Módny priemysel hľadá nové možnosti Čítajte

V praxi na ženskom športovom oblečení mnohé najviac ocenia jeho schopnosť „držať“ všetko na správnom mieste. Vysoký pás pri pevných, no elastických, legínach dostáva ešte väčšie rozmery a narastá do výšky. Vďaka tomu poriadne spevňuje oblasť brucha a bokov.

Športové podprsenky sú ideálne aj na bežné nosenie. Ešte lepšie sú nové modely, ktoré v oblasti hrudníka nekončia tesne pod prsiami, ale siahajú až tesne nad pupok. Môžu sa tak nosiť aj ako top.

Ak vám zas prekáža padajúce tričko pri náročných jogových pozíciách alebo nohavice, ktoré sa šmýkajú, vyriešite to elastickým športovým overalom, cez ktorý si prípadne môžete prehodiť voľný top.

(zdroj: Matalan)

Technológie

Súvisiaci článok Najlacnejšie fitness náradie zmestíte do vrecka. Prečo sú odporové gumy hit? Čítajte

Aj keď stopercentná bavlna predstavuje najväčšie pohodlie, nie je pre intenzívne športovanie ideálna. No výrobcovia prichádzajú s rôznymi novými vláknami a materiálmi, ktoré neprepúšťajú teplo a nevstrebávajú pot.

Najmä v zime sú takéto materiály dobrými pomocníkmi športovcov, ktorí najradšej športujú vonku.

Okrem toho k samotnej funkčnosti materiálu pribúdajú aj iné funkcie oblečenia, ktoré s vami následne dokážu komunikovať. Smart športové podprsenky majú v sebe zabudované športové hodinky, ukazovateľ tepu a výkonu, na trhu možno nájsť napríklad jogové nohavice Nadi X od značky Wearable X, ktoré majú v sebe zabudované senzory a vedú vás jednotlivými jogovými pozíciami.

Kombinácia audio inštrukcií a vibrovania vás naučí dostať sa do pózy správnym spôsobom. Aktivitu vášho srdca pri cvičení môžu sledovať aj inteligentné rukávy alebo biometrické tričko.

Luxusné a športové

Móda na bežné nosenie sa čoraz viac podobá na to, čo sme si kedysi obliekali len do posilňovne. V komfortných širokých nohaviciach, elegantných legínach či v teplákovej bunde z rôznych druhov materiálu a v pestrom farebnom spracovaní si môžete zacvičiť alebo ísť do práce.

Legíny môžete nosiť napríklad k saku a dlhšiemu topu, rovnako aj jednoduché tepláky, ideálne tmavšej farby.

Ak chcete k teplákom nosiť lodičky, tak opatrne, aby to nepôsobilo nevkusne. Materiál nohavíc by mal byť tenší a ideálny je široký strih, prípadne ultra úzky.

Okrem toho, do športovej módy sa vracia najmä minimalizmus a jednotnosť. Príliš krikľavé farby a veľa vzorov sú skôr na škodu. Nosia sa sety, ktoré spolu ladia.