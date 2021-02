Ich nahé fotky možno navždy zostanú na webe. Porno z pomsty počas pandémie vzrástlo

Väčšina obetí sú mladé ženy.

3. feb 2021 o 9:04 Washington Post, Jessica M. Goldstein

Článok pokračuje pod video reklamou

Kaitlyn C. netuší, ako sa jej fotky dostali na internet. Hovorí, že ich poslala svojmu bývalému priateľovi, ešte keď boli spolu, a on tvrdí, že to tiež nevie. No v marci 2018 sa štrnásť jej intímnych snímok dostalo na Anon-IB, anonymné fórum známe pre zdieľanie takzvaného "revenge porn" - porna z pomsty.

Na niektorých záberoch jej bolo vidno prsia, zadok aj genitálie. Na iných bola jej tvár. Ako bývalo na tomto fóre zvykom, všetky fotky boli publikované vo vlákne spolu s jej menom aj miestom bydliska, kde stále žijú jej rodičia.

Kaitlyn si najala právnika, ktorému sa podarilo dostať fotky zo stránky preč v priebehu týždňa. (Holandská polícia neskôr zaistila servery Anon-IB a stránku sa podarilo zrušiť). Kaitlyn však nemohla prestať myslieť na to množstvo ľudí, ktorí mohli jej zábery vidieť. Ktovie, koľko mužov si ich uložilo do počítača?

"Nikdy nezistím, koľko ľudí ich uvidí a či sa to niekedy skončí," hovorí.

Budem tomu čeliť navždy

Súvisiaci článok Umlčíte ním protivníka a pomstíte sa ex priateľke. Ako vyzerá svet falošného porna? Čítajte

Keďže sa v rámci procesu podarilo predvolať internetového poskytovateľa, Kaitlynin právnik získal meno a adresu osoby, ktorá fotografie na fóre zverejnila. Išlo o učiteľa matematiky a tenisového trénera z jej bývalej strednej školy.

"Pocítila som guču v žalúdku, keď som to zistila," priznáva. Už aj bez toho bojovala s vedomím, že jej rodné mesto zaplavili jej fotografie. Hovorí, že vždy, keď prišla domov navštíviť rodinu, "kráčala som s pocitom, že každý chlap, ktorý sa na mňa pozrel, ma už videl nahú."

Polícia v jej rodnom meste bola chápavá, no učiteľ žil v inom okrese, takže prípad dostalo na starosti iné oddelenie, ktoré odmietlo viesť trestné stíhanie. Kaitlyn hovorí, že toto rozhodnutie obraňovali slovami: "Možno sa niekto iný pripojil na jeho WiFi."

Keďže s takýmto výsledkom nebola spokojná a obávala sa aj o bezpečie iných žien, podala civilnú žalobu, v ktorej tvrdila, že došlo k porušeniu zákona týkajúceho sa porna z pomsty, zásahu do súkromia a uviedla tiež, že „jediným účelom zverejnenia jej fotografií bolo ponížiť ju a obťažovať." Súdny spor stále pokračuje a učiteľ v oficiálnej reakcii na žalobu poprel, že by fotografie zverejnil.

Kaitlyn v niektoré dni zostávala doma. Mala pocit, že nedokáže fungovať. Niekedy, keď chcela ísť sama von, znervóznela už len z predstavy, že by sa na ňu upriamila pozornosť, a tak zmenila plány a zostala doma. Niekedy, keď sa jej prihovoril nejaký muž alebo sa na ňu určitým spôsobom ktosi pozrel v bare, dostala panický záchvat.

Vyrozumenie zo súdu sa pre pandémiu oneskorilo. Odkedy sa dozvedela o uniknutých fotkách ubehli už takmer tri roky. "Naďalej ma to každý deň ovplyvňuje. Myslím si, že tomu budem musieť čeliť po zvyšok svojho života," hovorí."

Nápor nových prípadov

V polovici marca 2020 opustila Annie Seifullahová s kolegami z právnej kancelárie pre práva obetí C.A. Goldberg svoje kancelárie na Brooklyn Heights a začali na neurčito pracovať z domu.

Firma slúži obetiam sexuálneho násilia vrátane obetí nekonsenzuálnej pornografie známej ako porno z pomsty. Tento pojem je založený na predpoklade, že páchateľmi sú často ohrdnutí muži, ktorí bez súhlasu zdieľajú fotografie či videá svojich bývalých partneriek, aby sa im tak odplatili.

90 percent Podiel žien, ktoré zo všetkých prípadov porna z pomsty tvoria ženy.

Mnohé z tých, ktoré vo firme pracujú, vrátane Seifullahovej aj zakladateľky Carrie Goldbergovej, sa samy stali obeťami takýchto zločinov.

Krátko nato, ako sa presídlili do home officeov, to prišlo. "Trvalo nám len jeden deň, kým sme sa na seba pozreli a povedali sme si, že to bude zlé," hovorí Seifullahová.

Pri obrovskom počte ľudí izolovaných doma a pripojených 24 hodín denne 7 dní v týždni na svojich zariadeniach, a tiež na pozadí stupňujúcej sa nezamestnanosti a rastúceho stresu, je atmosféra priam zrelá na zneužívanie technológií. Seifullahová sa teda pripravila na nápor nových prípadov. A o pár dní prišli.