Rozmýšľajú, či si zaslúžia lásku aj či mať deti. Ako sa žije vo vzťahoch s chorobou?

Niektorí ľudia zo vzťahu odídu.

26. jan 2021 o 13:08 Michaela Žureková

Článok pokračuje pod video reklamou

Veronika často nemôže robiť veci, ktoré by chcela. Nie vždy dokáže ísť tam, kam chce a aj v práci jej často bráni bolesť. Jej súčasný partner to chápe, spoznali sa, keď mala práve sadru na nohe a občas ju prenáša aj fyzicky na rukách.

Súvisiaci článok Vzťahy v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe? To je výzva Čítajte

Veronika už päť rokov bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sú spojené s ochorením šliach na nohách a pred niekoľkými mesiacmi sa u nej objavili aj ťažkosti s chrbticou.

„Keď som začala mať problémy so zdravím, objavilo sa to ako blesk z čista jasna. Postupne som pre svoje znevýhodnenie, ktoré vyplynulo z ochorenia, prišla o možnosť živiť sa a musela som sa presťahovať k rodičom. Prišla som o autonómiu a netušila som, čo so mnou ďalej bude,“ hovorí tridsaťročná žena, ktorá požiadala o anonymitu, no jej identitu redakcia pozná, rovnako ako aj ďalšie respondentky v tomto texte.

Veronikino ochorenie zasiahlo okrem pracovného života aj ten súkromný. Narušilo aj jej predošlý partnerský vzťah.

„Hľadala som pomoc a starostlivosť u partnera, ktorý ju nedokázal dávať v tej miere, ako som potrebovala. Rozchod som vtedy niesla veľmi tragicky. Najprv som si nahovárala, že keby som neochorela, tak by sme sa nikdy nerozišli,“ vraví Veronika. Dnes vie, že od svojho bývalého partnera čakala, že bremeno ponesie spolu s ňou, a neuvedomovala si, že aj preňho to muselo byť náročné.

Chronické alebo dlhodobé ochorenia niekedy bývajú navonok neviditeľné, no môžu pritom zasahovať značnú časť života človeka. Môže ísť o srdcovo-cievne choroby, rakovinu, diabetes, depresie, choroby pohybového aparátu, dýchacieho či tráviaceho ústrojenstva.

Mnohé si vyžadujú aj zmeny v životnom štýle a niekedy je ich dôsledkom preriedenie okruhu priateľov, inokedy sú skúške vystavené aj silné partnerské vzťahy.

Štatistiky ukazujú, že len v Európe žije sto miliónov ľudí s nejakým zdravotným znevýhodnením. Dokážu takéto vzťahy prežiť a fungovať plnohodnotne?

Prepadla ma hrôza, že si nezaslúžim lásku

„Nemyslím si, že by sa takýto vzťah nemohol zdravo rozvíjať, ale je to určite vzťah poznačený určitými obmedzeniami,“ hovorí psychoterapeutka a párová poradkyňa Renáta Kočišová.

„Predpoklad vytvoriť zdravý vzťah súvisí so zrelosťou osobnosti a biologické ochorenie sa so zrelou osobnosťou nevylučuje,“ tvrdí.

Podľa Kočišovej je pre dlhodobo chronicky chorého človeka dôležité, ak si dovolí partnera zaťažiť bez pocitu viny. „Chorý človek sa často cíti ako záťaž a ťažko sa mu prijíma, že jeho partner čelí nejakým obmedzeniam. Potrebuje si uvedomiť, že jeho partner sa dobrovoľne rozhoduje žiť s ním a unášať aj príkoria, ktoré ochorenie prináša,“ hovorí Kočišová.

Aj u Kataríny (30) sa zdravotné problémy prejavovali v každom vzťahu, v ktorom bola. Keď mala pätnásť rokov, diagnostikovali jej úzkostno-depresívnu a komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu, neskôr sa pridružili ďalšie psychické problémy. Myslí si, že to vyplýva z toxického a násilného domáceho prostredia, v ktorom vyrastala.