Sestry, ktoré menia Somálsko: Jedna slúži v armáde, druhú nominovali na Nobelovu cenu

Ilwad a Iman Elmanovým zabili otca aj sestru.

26. jan 2021 o 10:30 Soňa Jánošová

Ilwad Elmanovú zaradilo BBC do ankety 1000 Women 2020 a v roku 2019 sa dostala do užšieho výberu kandidátov na Nobelovu cenu. (Zdroj: PROFIMEDIA)

Ich otca Ali Ahmeda, ktorý pôsobil ako mierový aktivista, zastrelili v roku 1996 počas občianskej vojny. Telo najstaršej sestry Almass zas našli koncom roka 2019 neďaleko hlavného mesta Mogadišo. Aj ona pôsobila ako humanitárna pracovníčka a zabil ju neznámy útočník.

Napriek osobným stratám a tragédiám sa sestry Ilwad a Iman Elmanové vrátili do jednej z najrozvrátenejších krajín sveta a pokúšajú sa zmeniť ju.

Iman vstúpila do armády a dnes jej prináleží hodnosť plukovníčky, Ilwad pracuje v humanitárnej organizácii a v roku 2019 bola za svoje úsilie nominovaná na Nobelovu cenu za mier.

Mala si ušiť sukňu k uniforme

Somálsko sužuje násilie, hlad a nepokoje. Súčasnej nestabilnej situácii predchádzali desiatky rokov súperenia o politickú moc, čo viedlo k vzniku radikálnej teroristickej skupiny al-Šabáb. Tá sa v Somálsku usiluje o vytvorenie islamského štátu.

Krajina sa navyše potýka s vlnami sucha, hladomoru a chorôb. Minulý rok postihla východoafrický štát s rozlohou ako Francúzsko hneď trojitá rana: povodne, kobylky a pandémia koronavírusu.

Somálsko dlhodobo patrí ku krajinám, kde sa ženám žije najhoršie na svete. Vládne rebríčkom s najvyššou mierou úmrtnosti detí do päť rokov.

Je tu rozšírené rodovo podmienené násilie, vrátane vykonávania ženskej obriezky.

Ilwad a Iman sa narodili v Somálsku, no ako malé deti ušli s matkou do Kanady a do Afriky sa vrátili v rokoch 2010 a 2011.

Aj mama Fartuun Adan je zapálenou aktivistkou, dcéram vštepovala potrebu pomáhať svojej domovine a sama založila organizáciu, ktorá nadväzuje na odkaz jej zosnulého manžela.