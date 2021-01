Tvorí ekologické svadobné šaty: Umelé materiály človeka uvaria

Zuzana Kedroňová hovorí o svadobnej móde.

27. jan 2021 o 6:00 Michaela Žureková

Jej šaty sa líšia od tých, ktoré nájdete v bežných svadobných salónoch. ZUZANA KEDROŇOVÁ zo štúdia Yoora pri práci dbá na ekologický rozmer, pracuje len s udržateľnými materiálmi a ženám, ktorým svadobné šaty navrhne, ich často prerába aj na bežne nositeľný odev.

Smeruje svadobná móda k minimalizmu? A prečo je podľa nej výroba svadobných šiat na mieru veľký zážitok?

Ako sa žije dizajnérke svadobných šiat v časoch pandémie, keď sa svadby odkladajú alebo rušia?

Pred rokom v marci, keď to vypuklo, sme sami nevedeli, ako to pôjde. Som priamo odkázaná na to, či svadby budú alebo nebudú. Bol to stres, hlavne na začiatku, keď prišiel prvý lockdown.

Musela som prerušiť chod ateliéru minimálne na tri týždne a veľa neviest, ktoré mali svadby naplánované na skorú jar, ich zrušili alebo presunuli na jeseň.

Dlho sme mali obdobie temna, no potom, keď prišlo leto, prišiel aj veľký boom a nevedeli sme sa zastaviť. Mnohé nevesty, ktoré si svadby presunuli, ich totiž vrátili späť na leto. Až september sa začal upokojovať.

Stalo sa vám, že chceli nevesty zrušiť aj objednávku šiat?

Áno, takéto situácie sa niekedy stávajú, či už v súvislosti s koronou, ale aj mimo nej. Ak nevesta svadbu zruší, veľmi záleží na tom, v akom štádiu rozpracovanosti šaty sú. Vždy sa snažíme situáciu vyriešiť a vyjsť v ústrety a spokojnosti k obom stranám.

Zmení podľa vás pandémia nejako svadobné túžby neviest, napríklad že budú chcieť dohnať to, čo nemohli mať minulý rok, a tak budú ich šaty a dekorácie ešte veľkolepejšie, pompéznejšie?

Túto otázku si kladiem každý deň. Mám dve teórie – jedna je, že ženy budú mať menšie svadby, dajme tomu tridsať ľudí, čo je na slovenské pomery naozaj malé, ale budú si to chcieť veľmi užiť, tak si doprajú krásnu výzdobu, dobré jedlo a pekné šaty.

Druhá možnosť je, že keď už budú musieť mať malú svadbu, budú sa tiež pýtať, načo im je pekná a drahá výzdoba, jedlo a pompézne šaty, a tak to pojmú skôr minimalisticky. No toto budem sama vedieť povedať niekedy v apríli, keď už vidíme, aká asi bude sezóna.

Prečo ste sa rozhodli navrhovať práve svadobné šaty?

Vyštudovala som návrhárstvo a keď som končila školu, hľadala som si prácu v odevnom odvetví. Stážovala som v zahraničí, na Islande, v Londýne aj v Istanbule, a potom som si našla krátkodobú brigádu v jednom bratislavskom svadobnom salóne.

K svadobným šatám som nemala blízko, stránila som sa toho, lebo je to veľká zodpovednosť a nevesty sú špecifické zákazníčky. Je to emóciami podfarbený kus odevu. V salóne sa mi to však nesmierne páčilo, najmä práca s pozitívnou energiou a s láskou.

Vybrali ste sa však inou cestou, než ponúkajú salóny.

Ja osobne by som si tam šaty nevedela vybrať, boli to klasické siluety, veľké sukne s kruhmi a krinolínami, veľa vrstiev, teda nie moja šálka kávy.

V tej dobe, hoci som nemala nikde reklamu, sa mi začali ozývať ženy, že z počutia vedia, že som návrhárka a chceli by šaty odo mňa.

Moja podmienka však bola, že si musím nájsť materiály, ktoré mi budú eticky a ekologicky vyhovovať, tak som rok hľadala rôznych dodávateľov certifikovaných materiálov.

Etické a udržateľné materiály však musíte dovážať zo zahraničia, čo vytvára ďalšiu ekologickú stopu. Sledujete nejako aj tento faktor?

Zaoberám sa ním. Preto sa snažím vyhľadávať hlavne európskych výrobcov a objednávať materiály vo väčších množstvách raz či dvakrát za sezónu, aby som minimalizovala ekologický dopad spojený s prepravou.

Ekologickejšie prístupy pozitívne ovplyvňujú celý ekosystém textilného priemyslu.

Snažím sa držať krok s vývojom, pravidelne navštevujem veľtrhy zamerané na inovatívne prístupy a spracovania v textilnom priemysle a neustále hľadám nové a vhodné materiály a ich dodávateľov. Verím, že v budúcnosti objavím obdobné materiály aj na Slovensku, prípadne v blízkom okolí.

Začiatkom roku 2018 ste vyšli so svojou prvou kolekciou. Používate v nej výlučne prírodné a ekologické materiály, ako organický hodváb, organická bavlna či bambusová viskóza. Čo vašu tvorbu ešte definuje?