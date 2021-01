Detská spánková poradkyňa: Ak sa dieťa budí veľakrát za noc, nie je to v poriadku

Guzmická hovorí o tom, čo robiť, keď dieťa nechce spať.

24. jan 2021 o 6:00 Andrea Drínová

ZUZANA GUZMICKÁ je spánkovou poradkyňou pre bábätká a deti. V rozhovore hovorí o tom, čo by si mali rodičia všímať v súvislosti so spánkom ich potomkov, čo radí zúfalým mamám a otcom, ktorých deti nechcú spať, a odpovedá aj na otázku, či by mali mať deti počas spánku úplnú tmu.

Aké príčiny najčastejšie vyvolávajú u bábätiek a detí nespavosť?

Na začiatok je veľmi dôležité povedať, že každé dieťa je iné, rovnako ako je iná aj každá rodinná situácia. Spánok však zriedka zhoršuje len jeden faktor.

Najčastejšie ide o nevhodnú spánkovú hygienu, do ktorej patrí priveľa svetla, chýbajúca predspánková rutina či nevhodný režim denných spánkov. Denný a nočný spánok spolu súvisia.

Samozrejme, vstupujú sem aj iné procesy, ako sú alergie, reflux, psychomotorické míľniky, separačná úzkosť a v neposlednom rade aj spánkové návyky.

Ako ohrozuje nedostatok spánku tých najmenších?

Nedostatok spánku znižuje imunitu, zvyšuje riziko obezity, zhoršuje správanie, schopnosť regulovať správanie, niekedy aj pohyby. Nevyspané dieťa je nervózne dieťa.

Môžu sa neriešené problémy so spánkom v detstve prejaviť aj u jedincov v dospievaní či v dospelosti?

Sú štúdie, ktoré hovoria aj o tom, že zo spánkových problémov každé dieťa nevyrastie a môžu viesť k neskorším problémom s pozornosťou, hyperaktivitou alebo reguláciou emócií.

Tvrdíte, že chýbajúca predspánková rutina je jedným z najčastejších dôvodov, ktorý vyvoláva nespavosť. Aké sú v rámci nej vaše tipy?