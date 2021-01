Vaše oblečenie môže znečisťovať aj Arktídu. Ako tomu pri praní zabrániť?

Tipy, ako obmedziť uvoľňovanie mikroplastov pri praní.

20. jan 2021 o 6:00 Michaela Žureková

Takmer tri štvrtiny mikroplastov v Arktíde pochádza z oblečenia. Znečistenie tvorí podľa vedcov najmä polyester, ktorý sa používa v odevnom priemysle. Vlákna si do arktických morských vôd nachádzajú cestu zo severoamerických a európskych práčok.

Hovorí o tom nová štúdia z časopisu Nature.

"To, čo nosíme, ako čistíme naše oblečenie a aj čo si kupujeme v obchodoch, má naozaj závažný dopad na oblasť vzdialenú tisíce kilometrov od miest, kde žijeme. Čím viac to skúmame, tým viac si uvedomujeme, do akej miery sme kontaminovali najvzdialenejšie kúty našej planéty mikroplastami," hovorí Peter Ross, hlavný autor výskumu, pre The Verge.

Vedec so svojimi kolegami a kolegyňami študovali vzorky morskej vody zo 71 lokalít naprieč Arktídou, čo je oveľa väčšia plocha, než ktorej sa venovali predošlé výskumy. Trikrát viac mikroplastov našli autori aktuálnej štúdie vo východnej časti Arktídy než v západnej, čo naznačilo, že sa tam dostali smerom od Atlantického oceánu.

Polyesterové vlákna, ktoré našli, majú rovnakú veľkosť ako vlákna nachádzajúce sa vo vode z práčok a čistiarní odpadových vôd.

To znamená, že ak sa síce snažíte neznečisťovať životné prostredie a obmedzujete nákup či vyhadzovanie oblečenia, aj spôsob, akým ho čistíte, môže moriam škodiť.

Najhorší je akryl a polyester

Zakaždým, keď zapnete práčku, stovky tisíc mikroskopických vlákien sa cez vypustenú vodu môžu dostať do vodných zdrojov. Výskumy na tento problém upozorňujú už roky.

Napríklad štúdia z University of Plymouth skúmala množstvo aj veľkosť vlákien prítomných v odpadových vodách z práčok po tom, ako oprali syntetické materiály na bežných 30 a 40 stupňoch.

Ukázalo sa, že každé jedno pranie môže uvoľniť stovky tisíc drobných umelých častíc.