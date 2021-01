Chôdza ako terapia aj šport. Ako ňou chudnúť aj meditovať?

Odporúčania WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na zlepšenie kardiorespiračnej a svalovej zdatnosti, zdravia kostí, zníženia rizika neprenosných chorôb a depresie odporúča nasledovné:

1. Dospelí vo veku 18 – 64 rokov by mali absolvovať najmenej 150 minút (2,5 hodiny) týždenne miernej aerób­nej fyzickej aktivity. Najideálnejšia je práve chôdza. Bežné tempo je okolo 100 krokov za minútu, čo znamená jeden kilometer za 10 minút. Tempo chôdze však môžeme merať skôr na základe osobného pocitu než podľa počtu krokov.

Pri miernom tempe by mal človek mať pocit, že dýcha o niečo rýchlejšie ako zvyčajne a v dôsledku pohybu sa cítiť trochu teplejšie. Stále by sme však mali byť schopní popritom hovoriť s priateľom, ktorý kráča s nami. Ak hovoríme o rýchlejšej chôdzi alebo vyššej fyzickej záťaži, tak to znamená, že sa nám pritom výrazne zvýši srdco­vý rytmus, dýchame oveľa rýchlejšie a je nám oveľa teplejšie ako zvyčajne.

2. Jednou z ďalších možností je ubrať na týždennom počte aktívnych minút na 75, ale prejsť z miernej intenzity cvičenia na vyššiu.

3. Pre ďalšie pozitívne účinky na telo a zdravie by mali dospelí zvýšiť svoju aeróbnu fyzickú mierne intenzívnu aktivitu zo 150 na 300 minút týždenne alebo prejsť do vysokej intenzity cviče­nia zo 75 na 150 minút týždenne.

Do spomínaných týždenných aktivít môžeme zarátať cestu do práce, rekreačnú alebo voľnočasovú fyzickú aktivitu, napr. bicykel, domáce práce, hry, šport alebo plánované cvičenie v rámci denných, rodinných a komunit­ných aktivít.