Kamala Harrisová je na titulke Vogue v teniskách, mnohí to kritizujú

Je to neúcta, hovoria kritici.

13. jan 2021 o 13:00 Michaela Žureková

Je zbytočne vybielená, príliš neformálna a priskoro ju prezentujú ako kamarátku a nie ako političku. Jednoducho - voči prvej americkej viceprezidentke je to úplná neúcta a nerešpekt k jej postaveniu.

Februárové číslo časopisu Vogue kritika na sociálnych sieťach nešetrí. Titulnú stranu zdobí práve novozvolená americká viceprezidentka Kamala Harrisová, no len čo sa niekoľko fotografií z fotenia dostalo na sociálne siete, nepriniesli veľa nadšenia.

“Taký prúser. Anna Wintourová zrejme naozaj nemá priateľov a kolegov čiernej pleti,” napísal na twitter Wajahat Ali, autor New York Times, o šéfredaktorke Vogue. "Nafotil by som viceprezidentku Kamalu Harrisovú zadarmo na môj Samsung a som si stopercentne istý, že by to vyzeralo lepšie než táto titulka Vogue," dodal.

Vogue už aj v minulosti kritizovali za prílišné upravovanie farby pleti, najmä čo sa týka žien s tmavšou pokožkou.

S Harrisovou však magazín podľa niektorých zašiel ešte ďalej.

Ako titulnú fotografiu totiž nevybral dôstojnejšiu snímku, na ktorej je Harrisová v modrom kostýme od návrhára Michaela Korsa, ale takú, na ktorej má tmavohnedé sako, neformálne nohavice a tenisky Converse.

Urážka pozoruhodnej ženy