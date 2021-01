Priveľa negatívnych správ nás stresuje. Pomôže informačná diéta?

Novinky treba prijímať striedmo.

15. jan 2021 o 15:30 Michaela Žureková

Informácie sú ľudská potreba, ale aj rozptýlenie. Keď prokrastinujeme, prelúskavame sociálne siete, kontrolujeme e-maily každých pár minút, čítame si novinky na spravodajských portáloch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň sa často stresujeme, pretože nasávame aj nepotrebné, či dokonca negatívne informácie, ktorých je príliš veľa.

U niektorých môže tento stav dôjsť až do takzvanej infofóbie, strachu z informácií, o ktorom vie, že má svoje logické vysvetlenie. Priveľa zlých správ skrátka zaťažuje náš mozog, frustruje nás a dostáva do zlej nálady.

Súvisiaci článok Vypnite telefón a buďte šťastní, vraví trend JOMO. Je to naozaj také ľahké? Čítajte

Avšak - čo by sa stalo, keby sme počty nových nakazených na koronavírus nesledovali každý deň, ale len občas?

Čo by sa stalo, ak by sme raňajkovali sústredení a nekontrolovali pri tom nové e-maily? A čo by sa stalo, ak by sme nepoznali všetky detaily chorvátskeho zemetrasenia?

Naordinovať si informačnú "diétu" je v časoch, keď sa na nás valí obrovské množstvo nepríjemných informácií, pre niektorých ľudí východiskom pred stresom a depresiami.

Skladujeme informácie bez hodnoty

V kontakte s nejakým informačným kanálom sme desiatky ráz za deň, či už ide o správy prečítané na smartfóne, tablete, notebooku alebo v televízii či rádiu.

Prieskumy ukazujú, že priemerný používateľ internetu strávi denne online šesť hodín a 43 minút. To znamená dokopy viac než sto dní ročne a viac ako 40 percent nášho bdelého života používajúc internet. Vyplýva to z celosvetovej analýzy roku 2020 od agentúry We Are Social.

V konečnom dôsledku sme rôznym obsahom, správami a mnohými nepotrebnými informáciami presýtení, oberajú nás o čas aj pokoj.