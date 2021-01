Stravovacie trendy roku 2021: Čo predpovedajú šéfkuchári a Pinterest?

Trendy ovplyvnila pandémia.

13. jan 2021 o 11:20 Michaela Žureková

Trendom v roku 2021 bude aj priniesť si zážitok z reštaurácie do domáceho prostredia. (Zdroj: Unsplash / Nick Karvounis)

Kuchárske magazíny, šéfkuchári a šéfkuchárky, ale aj sociálne siete ako Pinterest každý rok predpovedajú, aké trendy v stravovaní nás čakajú najbližších dvanásť mesiacov.

V roku 2020 asi len málokto mohol predpokladať, že do výberu jedla a aj spôsobu stravovania radikálne zasiahne pandémia.

Na vzostupe bolo kváskovanie a pečenie chleba, ale aj domáce varenie, ktoré zapríčinila obmedzená prevádzka reštaurácií. Novinky a zmeny prídu aj v roku 2021.

Ktoré potraviny budú trendy a aké prístupy k vareniu zablúdia do vašej kuchyne?

Zdravie na tanieri

V roku 2021 sa urýchli trend, v rámci ktorého sa stierajú hranice medzi doplnkami výživy a štandardnými potravinami. Predpokladá to spoločnosť a obchodná sieť Whole Foods Market.

Viac sa začnú predávať a propagovať superpotraviny, probiotiká a probiotické produkty, ale tiež jedlá s vysokým obsahom vitamínov a adaptogény, teda bylinky (ženšen, rakytník, sladké drievko) či huby (čaga, reishi).

Tie majú podporovať imunitný systém či zvyšovať odolnosť organizmu voči stresu. Pre zjavné dôvody má tento trend rásť na popularite.

Raňajky a raňajkové servírovacie tácky

V nadchádzajúcom roku zabudnite na raňajky na tanieroch či v miskách, hitom budú jedlom obložené dosky a tácky.

Zväčša sa ľuďom spájajú so servírovaním syrov či mäsa, no Pinterest zaznamenal obrovský záujem o ne v súvislosti so servírovaním raňajok.

Bohaté a chutné raňajky či brunch sú presne tým, čo sa bude na táckach skvele vynímať - od ovocných vegánskych až po tácky obložené vafľami, nátierkami a pečivom.

Rastlinné stravovanie už je status quo

Počet ľudí vo svete, ktorí sa pre klimatickú krízu začínajú stravovať rastlinne, v posledných rokoch výrazne narástol.

Aj na Slovensku zvažuje podľa minuloročného prieskumu agentúry Focus každý štvrtý Slovák alebo Slovenka obmedziť príjem živočíšnych produktov.

Vegetariánske či vegánske náhrady sú už bežné aj v klasických obchodoch a toto alternatívne stravovanie sa stáva normou. Očakáva sa teda, že rastlinné trendy v roku 2021 ešte zosilnejú a upevnia si svoje miesto v jedálničkoch mnohých ľudí.

Nejde však len o redukovanie uhlíkovej stopy pri našich obedoch, ale aj pri nákupoch. Nadchádzajúci rok bude trendom premyslené a najmä lokálne nakupovanie.

Štipľavý rok 2021

Podľa Pinterestu na rok 2021 platí, že nevýrazné a mdlé jedlo je zakázané (bland is banned). Preto budú naše menu ozvláštňovať pálivé chute.

Vzrástlo totiž vyhľadávanie takých slovných spojení ako "recept na džem z jalapeño papričiek” alebo “recept na štipľavý med”. Zdá sa, že štipľavosť sa ľahko snúbi aj so sladkosťou, čo predznamenáva aj rok plný experimentov v chutiach a kombináciách.

Zážitok ako v reštaurácii

Počas roka, keď sa ľudia nemohli stravovať vonku v reštauráciách a podnikoch ako obvykle, mnohí zatúžili zažiť podobný experiment aj doma.

V roku 2021 Pinterest predpokladá, že sa ľudia budú sústreďovať na vytváranie oku lahodiacich a kreatívnych výtvorov namiesto nevábneho a ledabolého vŕšenia pokrmu na tanieri.

Mimochodom, na margo reštaurácií sa tiež očakávajú zásadné zmeny. Keďže mnohé sa museli prispôsobiť novej situácii, rok 2021 bude pre ne výzva, ako pripraviť obvyklé jedlá so sebou, teda "to-go".

"Šéfkuchári a majitelia reštaurácií nájdu spôsob, ako bezpečne ponúknuť svojim zákazníkom skvelé zážitky z jedla aj v ich domovoch. Objavia sa rôzne kreatívne možnosti take-away," hovorí pre časopis Food and Wine šéfkuchár Evan Gaudreau . To znamená naaranžovať aj zabaliť jedlo tak, aby si ho človek užil aj mimo reštaurácie so zážitkom, akoby bol v nej.

Cícer na sto spôsobov

Cícer patrí medzi najzdravšie strukoviny a podľa viacerých kuchárskych osobností sa začne objavovať aj v iných jedlách, ako sú hummus či falafel.

Trend roka 2021 sa prejaví aj vo forme cícerových cestovín, cícerovej múky, dokonca aj cícerových lupienkov a suchárov.

Viac fermentovania a zavárania

To, čo ste si vypestovali doma vo svojej záhradke alebo na balkóne počas lockdownu, v roku 2021 zužitkujete nielen v čerstvej forme.

Do obľuby sa čoraz viac dostáva fermentovanie, nakladanie, zaváranie. Napríklad bylín či zeleniny.

Navyše fermentované potraviny sú zdravé a obsahujú veľa probiotík. Týmto spôsobom môžete pracovať napríklad s mrkvou, paprikou, brokolicou, karfiolom, uhorkami, ale napríklad aj sójou.