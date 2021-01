Za váš zlý sexuálny život možno môže stres. Ľudí ovplyvňuje aj podvedome

Ako sa zbaviť stresu pred sexom?

8. jan 2021 o 11:25 Michaela Žureková

Je to trochu paradoxná situácia. Príjemný sex je skvelým spôsobom, ako odbúrať stres a napätie. Na druhej strane - ak máte v živote priveľa stresu, možno aj takého, ktorý si priamo neuvedomujete, váš sexuálny život sa ľahko naruší a nie ste schopní ani len dôjsť do intímneho rozpoloženia.

Predstavte si hypotetickú situáciu - ráno ste zaspali a nestihli ste dôležitú pracovnú poradu cez videohovor. Celý deň sa nesie v zlej nálade, šéf vám vynadal, ste na home office a potrebujete nejako zamestnať aj deti. Ste hladní a nesústredení.

Keď už večer ležíte s partnerom či partnerkou v posteli a pokúšate sa milovať, mysľou ste úplne inde a jednoducho sa neviete naladiť. Myslíte na to, čo všetko ešte musíte dokončiť. Pokúšate sa s tým bojovať, nútite sa do výkonu, no výsledok je skôr rozpačitý, prípadne nič nefunguje. Pri ďalšom raze si spomeniete, že to naposledy bolo zlé a vystrašíte sa, či sa to nepokazí znova. Ste opäť v strese, v začarovanom kruhu.

Myseľ si dokáže vyvinúť spontánnu stresovú reakciu, ktorá následne spustí fyzickú reakciu. A keď vám žilami prúdi stresový hormón, telo nie je v stave užívať si rozkoš - je v móde "bojuj alebo uteč" a venuje všetky svoje zdroje len tomu, čo je nevyhnutné. Neznamená to však, že ste v tejto situácii bezmocní.

Keď spolupráca systémov v tele nefunguje

Hlava zamestnaná stresujúcimi myšlienkami je počiatočným bodom tohto problému. Staršia štúdia publikovaná v časopise The Journal of Sexual Medicine vysvetľuje, že stresové hormóny, ktoré sa v tele vylučujú, súvisia aj so sexuálnym libidom.

Vysoká miera chronického stresu sa u žien spája s nižšou mierou telesného sexuálneho vzrušenia. Majú tiež vyššie hodnoty kortizolu a ľahšie sa rozptýlia.

Čím viac je človek v strese, tým viac kortizolu, známeho ako stresový hormón, teplo vyplavuje - ide o reakciu sympatického nervového systému (SNS). Myslieť teda na čokoľvek iné, dokonca aj na dobré veci, keď vás pohlcuje stres, je veľmi ťažké.

"Keď ste v strese, môžete sa cítiť až fyzicky zle. Nemusíte, napríklad, tak túžiť po sexe, či už spontánne alebo reaktívne. Je tiež možné, že skrátka budete mať pocit, akoby bol sex iba ďalšia vec, ktorú musíte pridať na váš zoznam úloh," hovorí klinická terapeutka Rachel O’Neillová pre Talkspace, web zameraný na mentálne zdravie.