Sexuologička: Pedofili sa svojím stavom trápia, sexuálne odchýlky sú veľká stigma

V Česku spustili projekt Parafilik.

11. jan 2021 o 6:00 Michaela Žureková

Znepokojuje vás vaša sexualita? Znepokojuje vás sexualita vašich blízkych? Aj týmito otázkami a poradenstvom v nich sa zaoberá český projekt Parafilik, ktorý spustil pražský Národný ústav duševného zdravia.

Zameriava sa na ľudí s parafíliami, teda problematickým sexuálnym nastavením typu pedofília, sexuálna agresivita, sadizmus, fetišizmus či zoofília.

"Je veľmi ťažké to povedať niekomu vo svojom okolí, pretože taký človek sa za to hanbí," hovorí jedna z expertiek projektu, sexuologička a psychoterapeutka Petra Vrzáčková.

Čo by mala o parafíliách spoločnosť vedieť?

Parafília neznameá zneužívanie Fakt, že človek má problematickú sexualitu, nevedie automaticky k tomu, že ubližuje ľuďom či zvieratám. Mnohí ľudia prežívajú pocity, o ktorých vedia, že sú škodlivé a nikdy na ich základe nekonajú. Často však potrebujú pomoc, aby sa s pocitmi vysporiadali bez ublíženia iným. Psychiatria odlišuje pojmy parafília a parafilná porucha. Parafíliu chápe ako sexuálny záujem o objekty, ktoré nie sú osobami, o deti či iné osoby, ktoré nie sú schopné poskytnúť súhlas. Parafilné poruchy sa už pretavujú do konania a môžu viesť k ublíženiu alebo k riziku ublíženia iným osobám. Napríklad človek, ktorého sexuálne priťahujú zvieratá, nemusí automaticky trpieť aj poruchou a pokúšať sa o sex so zvieratami.

Dôležité je rozlišovať dve veci – či má niekto iba parafíliu, s ktorou sa narodil, a napríklad sa mu páčia deti, alebo to, či má parafilnú poruchu, a teda pozerá detské porno, prípadne má sex s deťmi.

Medzi tým je obrovská priepasť.

Je veľmi dôležité neodsudzovať niekoho, kto sa narodí s parafíliou, pretože ten človek môže veľmi trpieť a nikdy nikomu nič neurobil.

Potom je tu aj odsúdeniahodná skupina ľudí, ktorá trestné činy pácha, často parafilná vôbec nie je a s tým treba razantne pracovať.

Stačilo by, aby si toto spoločnosť uvedomila, a tým pádom by neodsudzovala každého za to, že robí strašné zverstvá, pričom to tak nie je.

V rámci projektu Parafilik ponúkate odbornú pomoc a možnosť terapie ľuďom s neobvyklou sexuálnou preferenciou. O čo presne ide?

Ide o prevenciu pre ľudí, ktorí za sebou v drvivej väčšine nemajú súdnu alebo trestnú históriu a chceme im ponúknuť pomoc na úrovni.

Väčšina pedofilov sa totiž stretne so sexuológom až vo chvíli, keď už majú za sebou nejaké súdne stíhanie alebo väznenie, a potom majú nariadenú ochrannú sexuologickú liečbu.

To, čo sa u nás ešte „nenosí“, je pomoc už vtedy, keď o sebe napríklad niekto zistí, že je pedofilom a trápi ho to. Nevie, kam sa má obrátiť, s kým sa o tom porozprávať, a čo sa s tým dá robiť.

Preto je naša pomoc určená ľuďom, ktorí o sebe vedia, že majú nejaký problém v sexualite, a potrebujú si o tom na bezpečnom mieste pohovoriť a riešiť to.

Váš program je pre záujemcov k dispozícii zdarma a tiež anonymne. Prečo je to výhoda?