Agatha Christie: Zápletky sa naučila písať v lekárni, slečnu Marplovú videla v babke

Čo inšpirovalo kráľovnú detektívok?

23. dec 2020 o 11:12 Soňa Jánošová

V roku 1929 nasadla etablovaná spisovateľka detektívnych románov Agatha Christie po prvý raz do vlaku Orient Express, ktorý naprieč Európou mieril do Istanbulu. Už vtedy si uvedomila, že takáto dlhá cesta vlakom, ktorý uzatvára rôznych ľudí do malého priestoru, je ideálnym dejiskom zločinu.

Kým túto inšpiráciu premenila na jednu zo svojich najznámejších kníh, musela si cestu legendárnym vlakom zopakovať v lepšom životnom období. V roku 1929 mala za sebou traumatizujúci rozvod a psychické zrútenie, ktoré vyústilo do jej niekoľkodňového zmiznutia.

Pre vtedajší bulvár aj seriózne noviny išlo o senzáciu, objavovalo sa množstvo neuveriteľných historiek.

Keď ju po rozsiahlom pátraní objavili ubytovanú pod menom nápadne pripomínajúcim manželovu milenku, zdravú, no mierne zmätenú, špekulácií ešte pribúdalo. Málokto veril, že autorka populárnych detektívok takúto záhadu nespáchala úmyselne.

Psychoanalýza v knihách

Christie, ktorá o sebe a svojich ťažkostiach nerada hovorila ani svojim najbližším, o tejto udalosti mlčala.

Vo svojom rozsiahlom diele však zanechala priam psychoanalytický materiál. Podrobne ho rozobrať sa podarilo historičke a spisovateľke Janet Morganovej, ktorá od rodiny získala neobmedzený prístup k súkromným rodinným archívom, rukopisom, denníkom a korešpondencii. Zber týchto informácií a písanie knihy jej trvalo takmer 40 rokov.

Dnes však majú obdivovatelia kráľovnej detektívok k dispozícii mimoriadnu knihu (Agatha Christie - Životopis, Slovart, 2020) plnú fascinujúcich informácií o najrôznejších inšpiráciách.

Okrem iného aj plné znenie niekoľkostranového listu z roku 1933, v ktorom svojmu druhému manželovi archeológovi Maxovi Mallowanovi podrobne opisuje ďalšiu cestu Orient Expressom.

„Môj milovaný, to teda bola cesta! Z Istanbulu sme vyrazili za prudkej búrky. V noci sme išli veľmi pomaly a asi o tretej ráno sme zastali úplne. Asi o ôsmej som si myslela, že sme na hraniciach. Pripadalo mi ale, že aj na pomery južanských národov trvá tá prestávka príliš dlho – tak som vstala a zistila, že sme uprostred ničoty a po vlaku hore - dolu pobiehajú rozčúlení predstavitelia železníc, ktorí tvrdili, že trať pred nami je celá zaplavená,“ písala Maxovi.

V liste, ktorý opisuje celý priebeh dramatickej cesty s niekoľkodňovým meškaním podrobne opísala mnohých spolucestujúcich, nezvyčajné postavičky, tajomných riaditeľov, božské krásavice a dokonca kráľovský pár, ktorý do vlaku pristúpil v Belehrade.