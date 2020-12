Pornhub čakajú skromnejšie Vianoce. Odstránil väčšinu videí

Čelí škandálu so zneužívaním detí.

17. dec 2020 o 17:37 Soňa Jánošová

Článok pokračuje pod video reklamou

Serena K. Fleitesová má 19 rokov a nikdy nemala žiaden vzťah ani sexuálnu skúsenosť s iným človekom. Má však za sebou niekoľko pokusov o samovraždu.

Pred piatimi rokmi ju chlapec, ktorý sa jej páčil, požiadal, aby mu poslala erotické video. V snahe zapáčiť sa mu to naozaj urobila. Okamžite sa tak stala obeťou šikany od spolužiakov, ktorí si video vzájomne rozposielali a napokon zavesili na internetovú stránku Pornhub.

Odtiaľ sa začalo nekontrolovateľne šíriť a mladá žena ho napriek obrovskému úsiliu dodnes nemala pod kontrolou.

Po masívnom mazaní obsahu a ďalších opatreniach, ktoré spoločnosť v týchto dňoch urobila, má konečne nádej. V polovici decembra totiž Pornhub zo stránky vymazal viac ako 9 miliónov videí.

Pornhub podporoval násilie a zneužívanie

Pornhub v podstate urobil kobercový nálet na všetky videá, ktoré obsahujú alebo len môžu obsahovať nedobrovoľnú, násilnú či detskú pornografiu, čím sa databáza videí zmenšila o dve tretiny.

Súvisiaci článok Nie všetci v porne vzdychajú dobrovoľne, mení sa však k lepšiemu Čítajte

Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila na základe tlaku mimovládnych organizácií a po sérii obvinení aj škandálov, najmä potom, ako s ňou prerušili spoluprácu spoločnosti Visa a Mastercard.

Tie prestali spracúvať platby realizované na všetkých erotických weboch, ktoré patria pod materskú spoločnosť Pornhubu Mindgeek vrátane stránok ako Redtube, Youporn či XTube.

Stalo sa tak bezprostredne potom, ako americké noviny The New York Times priniesli rozsiahlu reportáž s názvom Deti Pornhubu (The Children of Pornhub).