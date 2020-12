Zuzana Kanócz: Moje deti si rozprávku, v ktorej hrám, nechcú pozrieť

Hrá najzápornejšiu postavu vianočnej rozprávky.

24. dec 2020 o 1:00 Svetlana Kolesárová

Pred šestnástimi rokmi ju pre film objavil český režisér Filip Renč, postava mladej novinárky, ktorej jej o generáciu starší milenec píše odkazy na vozne metra v Románe pre ženy, ju preslávila.

Hrala síce aj v niekoľkých ďalších filmoch, ale diváci ju skôr sledujú v seriáloch. Za posledných sedem rokov ZUZANA KANÓCZ porodila tri deti, no z obrazu nezmizla. Na Vianoce ju uvidíme v ďalšej novej rozprávke z produkcie RTVS.

Na Štedrý večer vás uvidíme v novej rozprávke O liečivej vode. Je to vaša prvá rozprávka, vaša postava však nie je žiadna dobrá víla, ale skôr záporná. Ako by ste ju opísali?

Áno, je to najzápornejšia postava celej rozprávky. Je pomstychtivá, krutá, vypočítavá, falošná, prefíkaná, ublížená, neľútostná. A to už hádam aj stačí. Ale dokáže byť aj veľmi milá, zábavná, pozorná, vždy za tým však treba niečo hľadať, nejaký jej podlý úmysel.

Ako sa vám hrala?

Veľmi som si ju užila. Bavila ma.

Máte v nej krásny kostým, vedeli by ste si predstaviť žiť v dobe, keď ženy chodili v takých krinolínach? Páčilo by sa vám to?

Áno, kostýmy sú prenádherné! Aj tie som si užila, aj so všetkou nepohodlnosťou honosných rób a stiahnutých korzetov, ktoré k tomu patria.

Chvíľami to bolo trošku náročnejšie, tie šaty nevážia málo a stáť v nich celý deň, lebo sadať si v nich nemôžete hocikam a tiež aby sa nepokrčili, tak to dalo zabrať.

Je skvelé, že si vďaka svojmu povolaniu môžem vyskúšať aj tieto krásne veci, ale v terajšom každodennom živote by som ich radšej nechala na vešiaku.

Máte rada rozprávky?

Áno, samozrejme.

Aké sú vaše obľúbené vianočné?

Moja najobľúbenejšia je Perinbaba a S tebou ma baví svet, aj keď to rozprávka nie je, ale patrí k mojim Vianociam.

Máte tri deti, pozeráte s nimi rozprávky? Čítate im?

Zatiaľ skôr čítame. Hrané rozprávky veľmi nechcú pozerať a z kreslených tiež musíme selektovať. Veľmi rýchlo a intenzívne sa rozľútostia, keď je niečo smutné alebo sa niekomu ubližuje. Alebo sa tiež vedia veľmi báť. Takže aj keď im nejakú zapneme, že už by si to hádam mohli pozrieť, po niekoľkých minútach ju vypínajú.

Vedia sa dohodnúť, čo budú pozerať a čo sa bude čítať?

Samozrejme, stáva sa, že sa nie vždy zhodnú na knihe, ale vždy sa nejako dohodnú a radi si vypočujú aj rozprávku toho druhého. Majú radi Pipi dlhú pančuchu, príbehy milej surikaty Tafiti, knižku Justínka a asistenčný jednorožec, Malého princa. Na DVD radi pozerajú, samozrejme, Ľadové kráľovstvo a Ako skrotiť draka. Moja obľúbená je Vaiana, ale tú sami nechcú pozerať, musím pri nich sedieť. Boja sa.

Zuzana Kanócz v rozprávke O liečivej vode (zdroj: Trigon Production)

Pozriete si s nimi na Vianoce rozprávku, v ktorej hráte?

Už som sa o tom s nimi rozprávala a vyzerá to tak, že to nechcú vidieť. Úplne chápem. Pozrú si ju, keď budú väčší. Alebo možno vôbec, aj to je možné a neprekáža mi to.

Stihnete popri deťoch pozerať či čítať niečo, čo poteší vás?

Menej pozerám, skôr čítam. Ale nie sú to romány. Momentálne mám rozčítanú Knihu Radosti od Dalajlámu a Desmonda Tutuho a tiež knihu Detský mozog vysvetlený rodičom od Álvara Bilbaa.

