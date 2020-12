Priniesol rok 2020 niečo dobré? Odpovedajú Martausová, Ábelová aj Heribanová

Anketa ku koncu roka.

28. dec 2020 o 11:08 Soňa Jánošová, Michaela Žureková

Rok 2020 bol pre mnohých ľudí na celom svete záťažový, plný zmien, a, žiaľ, aj nalomeného zdravia a strát. Nemalo by sa v ňom však stratiť všetko dobré, čo mnohým ľuďom priniesol.

Spýtali sme sa preto v koncoročnej ankete žien z rôznych sfér - umenia, kultúry, zdravia aj vzdelávania, otázku:

Čo dobré vám alebo spoločnosti priniesol uplynulý rok?

Sima Martausová, speváčka

Sima Martausová (zdroj: Marka Zacková)

Rok 2020 podľa mňa priniesol svetu, ale predovšetkým mne samej možnosť stíšiť sa, zastaviť sa. Či chceme, či nechceme, umožnil nám spoznať svoje vnútro v tých najhlbších možných stránkach. Umožnil nám stretnutie so svojimi silnými aj slabými stránkami, a tým nám aj umožnil rásť.

Valeria Malíková, Výkonná riaditeľka vydavateľstva IKAR

Valaria Malíková, výkonná riaditeľka knižného vydavateľstva IKAR (zdroj: Tomáš Súkeník)

Osobne mi dal tento rok viac času pre mojich najbližších, aj keď nie vždy v priamom kontakte a v hektike rôznych zmien, intenzívne uvedomenie si dôležitých vecí v živote a sily priateľstva.

Pracovne ma potešilo najmä to, že nikto z kolegov vážne neochorel, a že sa nám vo veľkej miere potvrdila lojálnosť spolupracovníkov. Je to dobrý pocit mať pri sebe súdržný a verný tím. Najmä druhý polrok mi priniesol radosť z nádherných kníh, ktoré sme ponúkli našim čitateľom a skutočnosť, že ľudia knihy kupujú aj v týchto náročných časoch.

Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Eva Kováčová (zdroj: Jana Liška)

Ak by som s trochou nadhľadu chcela povedať, čo pozitívne nám priniesol rok 2020, nepochybne pozitívna správa bola, ak sme mali negatívny test na covid. Verím, že mnohí sa i v tomto roku, ktorý nám priniesol nečakané a nepredvídateľné, pokúsili nájsť aj niečo prínosné a pozitívne.

Počas prvej vlny pandémie som ja osobne, ale i v Lige proti rakovine, veľmi silno vnímali, že ľudia si citlivo uvedomovali potrebu vzájomnej pomoci, solidarity a zodpovednosti. Uvedomovali sme si, že nie je samozrejmosť mať veľa a mať všetko. Uvedomovali sme si, že želanie pevného zdravia nie je len fráza.

A tak odkaz do ďalšieho, určite nie ľahkého roka by mohol znieť tak, aby sme zostali pokorní, súdržní, zodpovední a skromní. Aby sme si čerpali z prežitej skúsenosti, že to dokážeme, a že to je cesta na spoločné zvládnutie všetkého, čo nám nasledujúci rok prinesie.

Marta Fandlová, aktivistka z Klíma ťa potrebuje

(zdroj: SME - Marko Erd)

Rok 2020 ma spojil so skvelými ľuďmi, s ktorými sme vymysleli petíciu Klíma ťa potrebuje. Som neskutočne hrdá na to, čo sme dokázali, a na všetky podpisy, ktoré sa nám podarilo vyzbierať.

Rovnako som hrdá na to, že sa téma klimatickej krízy stala celospoločenskou témou. Teším sa na to, čo spoločne ešte dokážeme.

Veronika Homolová Tóthová, spisovateľka

Tento rok mi dal pocit ako z rozprávky O troch veteránoch - “Není nutno, není nutno, aby byli přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo...” Po prvotnom šoku som si povedala, že si vytvorím malú bublinu a pustím do nej len láskavosť, snahu pomôcť a vedecké informácie. Keďže máme 14-mesačnú dcérku, v istej forme sociálnej izolácie by som bola tak či tak.

Samozrejme, prekážalo mi, že sme nemohli byť so starými rodičmi toľko, koľko sme chceli, ale moderné technológie zaistili, že videli aj prvé krôčiky svojej vnučky. Krízy sa najjednoduchšie a najrýchlejšie riešia vtedy, keď držíme spolu. A keď sme láskaví a solidárni, dá nám to oveľa väčšiu silu, ako keď sme uštipační a pohŕdaví. Dokonca aj vtedy, ak sa do tej láskavosti musíme trocha prinútiť.

Tamara Šimončíková Heribanová, spisovateľka

Tamara Šimončíková Heribanová (zdroj: archív T.Š.H.)

Tento rok mi priniesol obhajoby dizertačnej práce, čím som ukončila sedemročnú etapu zmysluplnej tvorby.

Spolu s docentkou Bojničanovou sme pre našu priateľku, profesorku Máriu Bátorovú, zostavili vyše 500 stranovú knihu k jej 70. jubileu. Vzácny čas som strávila zberom materiálu na môj autorský dokumentárny film a ešte vzácnejší čas s rodinou. S dcérkou Emilkou sme zbierali lúčne kvety, bylinky, huby, šípky, popadané jablká, ktoré sme sušili na chalupe v Turíku.