Neplánujete piecť na Vianoce? Objednávať treba hneď

V potravinách necháte pred Vianocami najmenej 150 eur.

30. nov 2020 o 6:00 Diana Schniererová

Linecké koláčiky a medovníky nesmú chýbať. Bez medvedích labiek a vanilkových rožtekov by ani neboli Vianoce. Na koľko eur vás obyčajne vyjde stôl plný vianočných dobrôt?

Ak nakúpite všetko, čo by na sviatočnom stole podľa slovenských zvyklostí malo byť, vrátane slaných aj sladkých pokrmov, v obchode s potravinami necháte pred Vianocami najmenej 150 eur.

Vypočítala to poradenská spoločnosť Partners Group.

Nechajte piecť iných

Sladké vianočné dobroty by vás mali vyjsť podľa Partners Group zhruba na 50 eur. Do tejto sumy by sa mal zmestiť nákup surovín na päť až desať druhov vianočného pečiva.

Kto si nezakladá na tom mať doma plné plechy koláčikov, môže si ich objednať. Na sociálnych sieťach a online bazároch ponúkajú ľudia trvanlivé vianočné pečivo už od septembra.

Súkromnej cukrárke alebo cukrárovi, ktorí za vás vybavia vianočné pečenie, zaplatíte za kilogram koláčikov od 15 eur do 18 eur v závislosti od regiónu.

Obyčajne ide o mix základných vianočných koláčikov, ako sú linecké kolieska, medovníky, medvedie labky, vanilkové rožky, orechové košíčky a grilážky, z každého po pár kusov. Čím ďalej od Bratislavy, tým je cena priaznivejšia.

Niekde aj s dovozom

Vyššie ceny majú cukrárne, ktoré tiež prijímajú objednávky na sladké vianočné dobroty. V cukrárni zaplatíte za kilogram koláčikov okolo 30 eur. Obyčajne si však môže zákazník vyberať z viacerých druhov.

V ponuke mávajú okrem trvanlivého pečiva aj krémové zákusky. Tie sa predávajú častejšie na kusy ako na hmotnosť, cena za jeden býva okolo jedného eura. V cene objednávky býva často aj dovoz priamo domov vo vybranom termíne tesne pred Vianocami.

Na objednávanie koláčikov je práve najvyšší čas. Cukrárne aj súkromné cukrárky prijímajú objednávky zhruba do polovice decembra, niektoré aj kratšie. Tie vychytenejšie môžu mať už na konci novembra kapacity naplnené.