Meghan Markleová potratila druhé dieťa. O svojej skúsenosti napísala emotívnu esej

Vojvodkyňa vyzvala, aby sa ľudia zaujímali o iných.

25. nov 2020 o 12:08 Soňa Jánošová

Vojvodkyňa Meghan uverejnila v amerických novinách The New York Times osobný text s názvom Straty, ktoré zdieľame (The Losses We Share), v ktorom hovorí o osobných skúsenostiach so spontánnym potratom. Svoje pocity nazvala takmer neznesiteľným smútkom.

Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, je matkou syna Archieho, ktorý sa jej a princovi Harrymu narodil v máji 2019. O svoje druhé dieťa prišla pri spontánnom potrate o rok neskôr.

Takmer neznesiteľný smútok

„Bolo júlové ráno, ktoré sa začalo obyčajne ako každý iný deň: Pripraviť raňajky. Nakŕmiť psy. Užiť vitamíny.

Nájsť stratenú ponožku. Zdvihnúť pastelku, ktorá sa zakotúľala pod stôl. Než vezmem syna z postieľky, vlasy si dám do chvosta. Pri prebaľovaní som zacítila ostrý kŕč," opísala Meghan, čo predchádzalo ďalším komplikáciám.

Píše, že so synom v náručí klesla na zem a stále mu spievala pesničku, len aby obaja ostali pokojní.

"Veselá melódia bola v obrovskom rozpore s mojím pocitom, že niečo nie je v poriadku. Vedela som, že pestujem svoje prvorodené dieťa, a pritom strácam druhé. O niekoľko hodín neskôr som už ležala v nemocničnej posteli a držala svojho manžela za ruku,“ odhalila v emotívnom rozprávaní.