Navždy s jedným človekom? Šesť znakov, že zvládnete aj otvorený vzťah

Nie každý je pripravený mať otvorený vzťah.

24. nov 2020 o 11:35 Michaela Žureková

Dlhé roky sa o manželstve hereckého páru Jady Pinkett-Smith a Willa Smitha špekulovalo. Podvádzajú sa alebo sú v otvorenom vzťahu? Dvojica zahmlievala priam dokonale a o statuse svojho manželstva hovorila v náznakoch.

"Tomu, s kým ste, musíte dôverovať. Napokon, nie som tu na to, aby som niekoho strážila. Verím tomu, že Will je mužom s integritou, takže má všetku slobodu sveta. Kým sa na seba dokáže pozrieť do zrkadla a byť v pohode, som s tým v pohode aj ja," povedala pred pár rokmi Jada v rozhovore u Howarda Sterna.

Neskôr na sociálnu sieť napísala, že môžu so svojím mužom robiť, čo chcú, pretože si dôverujú. "To neznamená, že máme otvorený vzťah, znamená to, že máme DOSPELÝ vzťah," zdôraznila.

Ak niekto pojme svoje partnerstvo nemonogamne, či už sa prikloní k otvoreným vzťahom, polyamórii alebo iným formám, u ľudí zvonka sa vždy prebudí zvedavosť.

Mnohí totiž s touto myšlienkou koketujú aj v rámci vlastných vzťahov, len si možno celkom nevedia predstaviť, ako na to, či by to zvládli a čo by na takýto návrh povedala ich polovička.

Platí totiž, že ak niečo nazývame otvorený vzťah, znamená to, že je aj etický - teda nejde o neveru, pretože s ním súhlasia obe strany. Hoci podľa odborníkov je normálne i v šťastnom vzťahu fantazírovať o iných ľuďoch, rozhodne to neznamená, že človek tieto fantázie aj zrealizuje. V niektorých prípadoch však ľuďom monogamia nestačí a s odobrením partnera alebo partnerky sa rozhodnú svoj vzťah rozšíriť.

Už navždy s jedným človekom? Nie každý to chce

To, čo väčšina párov žije, nazývajú vzťahoví odborníci a odborníčky sériovou monogamiou. Už dávno totiž neplatí, že ľudia zostávajú v jedinom, skutočne monogamnom vzťahu celý život, ale trávia mesiace či roky s jedným partnerom, ktorého následne vymenia za iného.

Niektorí ľudia však svoj primárny vzťah stratiť nechcú, no predstava, že už nenadviažu sexuálnu alebo emocionálnu intimitu do konca života s nikým iným, pre nich nemusí byť príťažlivá.

Pre nemonogamné vzťahy, teda sexuálne otvorené či polyamorické, sa rozhodujú aj pre iné dôvody - napríklad sa nečakane zamilujú do nového človeka, prípadne chcú skúmať svoju sexuálnu orientáciu, alebo dúfajú, že im otvorený vzťah prinesie nové vzrušenie, radosť či sexuálne uspokojenie.

Neexistuje univerzálna rada alebo odpoveď, či môže byť otvorený vzťah pre vás a vášho partnera či partnerku to pravé, keďže každé partnerstvo má svoje vlastné silné aj slabé stránky a každý človek má iné preferencie a predstavy. Niektoré náznaky však môžu napovedať, či je váš vzťah na takýto krok pripravený.