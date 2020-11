Odlúčenie, ponorková choroba aj večierky cez Zoom. V čom budú tieto Vianoce iné?

Ako v roku 2020 prežiť vianočné sviatky?

23. nov 2020 o 15:50 Soňa Jánošová

Ak sú pre vás Vianoce obdobím, keď sa stretávate s celou rodinou, absolvujete návštevy príbuzných alebo viacgeneračný Štedrý večer, pravdepodobne vás čakajú iné sviatky.

Možné sprísnené protiepidemické opatrenia či vlastná opatrnosť môžu viesť k tomu, že tohtoročné sviatky budú komornejšie a tichšie, ako po minulé roky.

Na jednej strane sa práve vďaka tomu znížia nároky na organizáciu, nákupy či všeobecný predvianočný stres, z iného pohľadu aj pocit zmeny a narušenia rituálov môže u mnohých ľudí vyvolať negatívne pocity, úzkosť či skľúčenosť.

Pripravte sa najmä psychicky

„Tento rok bude všetkého menej. Dovoleniek, zábavy, financií, večierkov. Ale paradoxne si myslím, že sa v nás môže prebudiť viac ľudskosti a kreativity,“ vraví koučka Bronislava Švrčková.

Podobne ako iní odborníci, ktorých denník SME oslovil, aj ona uznáva, že sústrediť sa na pozitívne črty tohtoročných sviatkov môže byť náročnejšie a stáť nás viac energie.

Ak sa vás priamo dotýkajú obmedzenia a Vianoce budete proti svojej vôli tráviť inak, ako bolo doteraz zvykom, mali by ste sa podľa Švrčkovej snažiť o zmenu optiky.

Pokúste sa neuvažovať o tohtoročných Vianociach ako o ponurých a osamelých, ale ako o tých, ktoré vám umožnia objaviť to najlepšie vo vás.

„Často si myslíme, že to naše trápenie je najväčšie na svete. A keď sa nám podarí potešiť niekoho, kto to má možno oveľa ťažšie ako my, prebúdza to v nás spolupatričnosť a radosť zo života,“ vraví Švrčková. Zároveň upozorňuje na to, že momentálne prebieha mnoho aktivít, ktoré pomáhajú znevýhodneným a ohrozeným skupinám, napríklad darčeky pre osamelých seniorov či deti z rodín v hmotnej núdzi.