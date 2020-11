Ako Európania dávame káve prehnaný až božský význam, hovorí baristka

Michaela Illíková si z kávy urobí dezert.

22. nov 2020 o 6:00 Martina Štérová

MICHAELA ILLÍKOVÁ je kávovou ambasádorkou z Prahy, ktorá pracuje pre známu firmu na výrobu kávových kapslí, kávovarov a príslušenstva. Zákazníkov nielen informuje o produktoch spoločnosti, ale tiež prehlbuje ich všeobecné znalosti o káve. O tomto nápoji školí, robí ochutnávky, kurzy či prezentácie. "Vo svete kávy vládne veľa predsudkov a ľudia nemajú overené informácie," hovorí.

Aký ste mali vzťah ku káve predtým, ako ste začali pracovať v oblasti jej produkcie?

V tom čase som bola ešte veľmi mladá a nepila som ju často. O dobrej káve v Česku a na Slovensku sa v tom čase nedalo hovoriť. Nebola to téma, kaviarní bolo len pár, neexistovala ponuka výberovej kávy.

V tom čase už sme ako spoločnosť síce poznali klasické malé čierne a silné talianske espresso, ale aj ja, ako väčšina ľudí, som pila najmä rozpustnú kávu a v Prahe som navštevovala len dve kaviarne. Mnoho ľudí malo doma prístroj na filtrovanú kávu a istý čas to bol hit, ale pitiu kávy sa neprikladal veľký zmysel.

Hovorí sa, že obuvník chodí bosý, ale vo vašom prípade to asi neplatí. Koľko kávy denne vypijete?

Ak som celý deň v kancelárii, vypijem ich aj osem. Keď som doma, kávu takmer vôbec nepijem, dám si možno jednu za týždeň.

Doma pijem čaj. Pritom mám na kuchynskej linke kávovar, kávu, hrnčeky, ale radšej si zalejem čaj. Rada si ho vezmem aj do postele, skryjem sa do perín a čítam si knihu. V meste si rada zájdem do kaviarne a tam si vychutnám dobrú kávu.

Kedy a ako vám káva chutí najviac?

Keď vopred viem, že bude dobrá a skutočne dobrá aj je.

Chodím na osvedčené miesta a veľmi rada chodím do kaviarne skoro ráno, keď tam ešte nikto nie je. Ráno zvyknem piť najmä kapučíno.

Sedím, užívam si ticho a káva mi zohrieva ruky. V lete je to zas príjemné na terase a slnku. Je to pre mňa rituál a skvelý štart do nového dňa.

Keď si dáte kávu, ktorá vám nechutí, podelíte sa o názor s personálom v kaviarni?

Každý je na svoj produkt veľmi háklivý, takže je to ťažké. Robím to preto málokedy. Problém je, že veľa ľudí, ktorí pracujú v kaviarňach, o káve veľa nevedia. Pripravia ju, donesú a to je všetko.

Ak sa ma opýtajú, ako mi káva chutila, skúsim sa s nimi o tom zhovárať a niekedy zistím, že si naozaj chcú vypočuť moje postrehy. Ale už som to dlho neurobila.

Často cestujete aj na Slovensko. Odpozorovali ste, aký druh kávy preferujú Slováci?

Veľmi často pijete malú silnú horkú kávu. Ste bližšie k talianskemu pitiu kávy, kým Česi skôr k nemeckému. U nás v Čechách sa pijú najmä veľké kávy s množstvom mlieka. Ja mám rada rôzne typy kávy a kávových nápojov.

Ľudia majú tendenciu vytvárať vzorce medzi pohlaviami, napríklad aj v pití kávy. Hovorí sa, že ženy pijú sladké kávy s mliekom, muži malé silné kávy. Ako to je v skutočnosti?

Je to stereotyp. Vo všeobecnosti platí, že väčšina ľudí konzumuje ráno kávu s mliekom a popoludní si dá silné espresso. Mne sa baristi v práci smiali, keď som si začala pripravovať kávu s hruškovým pyré a so šľahačkou. Nechápali, čo to chcem vypiť.

Niekedy to na mňa príde a mám chuť si z kávy urobiť dezert. Káva by sa mala piť podľa nálady, aby to pre človeka bolo príjemné.