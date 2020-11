Prvý muž na titulke Vogue rozdeľuje. Dôvodom sú ženské šaty

História sa opakuje.

19. nov 2020 o 10:50 Soňa Jánošová

Po prvý raz v 127-ročnej histórii módneho magazínu Vogue je na titulke samostatne pózujúci muž. Je ním hudobník Harry Styles, ktorý je oblečený v dlhých sivých šatách a čiernom saku.

„Oblečenie je tu na to, aby ste sa s ním hrali a experimentovali. Skutočne vzrušujúce je, že hranice sa už trochu rozpadajú. Ak dáte preč tvrdenie, že existujú šaty pre ženy a šaty pre mužov, keď odstránite túto bariéru, otvoríte si tak priestor, v ktorom sa môžete hrať,“ vraví pre magazín Vogue hudobník a spevák Harry Styles.

„Občas, keď zájdem do obchodov, pristihnem sa, že pri pohľade na ženské oblečenie a myslím na to, aké je úžasné. Je to ako so všetkým ostatným, kedykoľvek si vo svojom živote kladiete bariéry, limitujete seba samého. Pri hraní sa s oblečením je pritom toľko radosti,“ pokračuje.

V ženských šatách je často

Na titulke módneho časopisu aj vo fotoeditoriáli pózuje v mužských aj ženských šatách. Okrem sukní, ktoré strihom a materiálom pripomínajú tradičné škótske kilty, pózuje aj v okázalých kreáciách pozostávajúcich z čipiek a kruhu pod spoločenské šaty.

Hudobník, ktorého podporuje aj veľká časť fanúšikov z prostredia LGBTQ komunity sa doposiaľ o svojej sexuálnej orientácii nevyjadril. Vo vlaňajšom rozhovore pre britský The Guardian na otázku či je bisexuál odpovedal: „Koho to zaujíma?".

Spevák zdôraznil, že sa nebráni odpovedať, pretože ide o súkromnú vec, ale preto lebo to nepovažuje za tému. Pre tie isté britské noviny prednedávnom povedal, že identitou sa rozhodne cítiť ako muž.