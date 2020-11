Dlho spali a mlčali, teraz sa menia. Čo sa to deje s princeznami z Disneyoviek?

Aj svet rozprávok zmenilo MeToo.

16. nov 2020 o 15:36 Soňa Jánošová

„Celý život som sa pripravovala na to, že sa stanem strážkyňou dračieho kameňa,“ hovorí hlavná hrdinka v ukážke pripravovanej rozprávky Raya a posledný drak, ktorá by sa do kín mala dostať na jar 2021. V upútavke vidno, ako dievčatko Raya bojuje a prekonáva nástrahy, aké mohli dospelí diváci vidieť v akčných filmoch.

Oveľa aktívnejšie a odhodlanejšie pôsobili aj hrdinky pokračovania rozprávkového fenoménu Ľadové kráľovstvo z vlaňajšieho novembra. Aj si tu hrdinka Elsa vyzliekla šaty, ktoré jej bránia v pohybe, celou silou sa pokúša využiť svoju zázračnú schopnosť a zamraziť morský príboj.

A veľkou zmenou prešla aj druhá Rodinka úžasných , ktorá do akcie vyslala mamu Elastinu, kým pán Úžasný zostal doma s troma deťmi. Zdá sa, že aktívnych ženských hrdiniek pribúda.

Princezné minulého storočia

Nejde však len o to, ako rýchlo sú hrdinky animovaných filmov schopné behať, ale najmä o to, čo majú malým divákom a najmä diváčkam povedať. Nemenej dôležitý je aj ich počet, ako veľa vo filme rozprávajú a tiež to, kto ich príbehy vytvára.

Americké filmové štúdio Pixar, ktoré je známe ako invenčné a inovatívne, uviedlo od svojho vzniku v roku 1995 už 22 rozprávkových filmov. Len tri z nich mali v titulnej úlohe dievčatá alebo ženské postavy. Ide o princeznú Meridu z rozprávky Neskrotná, Riley z filmu V hlave a zmätenú rybičky Dory z Hľadá sa Dory. Všetky ostatné majú hrdinov.

Trochu iná situácia je v produkcii materskej a asi najznámejšej filmovej spoločnosti The Walt Disney Company. „Disneyovky“ do veľkej miery pokrývajú mainstreamový trh dievčenskými hrdinkami - najmä princeznami. Ich zobrazovanie tiež prešlo svojím vývojom.

„Prvým dlhometrážnym filmom Disneyho štúdia bola Snehulienka a sedem trpaslíkov v roku 1937, ktorá predstavila súdobý ideál ženskej roly. Bola krásna, nežná, nevinná, milujúca, starostlivá, keď vytvárala trpaslíkom domov, a zároveň o jej živote rozhodovali druhí –macocha a princ,“ hovorí o prvej rozprávkovej hrdinke režisérka animovaných filmov a autorka projektu Čo pozerať s deťmi, Ivana Laučíková.

„Podobne je na tom Popoluška z roku 1950, hoci táto má vtip a odvahu psychologicky sa postaviť macoche aspoň v jej neprítomnosti,“ dopĺňa. Zmena podľa nej prišla až v roku 1989, keď spoločnosť vytvorila aktívnu hrdinku Ariel z rozprávky Malá morská víla.