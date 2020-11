Ako skladovať potraviny, aby čo najdlhšie vydržali čerstvé?

Znížiť plytvanie sa dá aj správnym umiestnením v chladničke.

17. nov 2020 o 5:59 Alexandra Kolarik, Free Food

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyhadzujeme ich všetci. Potraviny končia v odpadkovom koši v domácnostiach, v hoteloch aj v reštauráciách. Na jedného Slováka / Slovenku u nás pripadá 100 kg potravinového odpadu.

Za ich plytvaním sa často skrýva aj nesprávne skladovanie. Predĺžiť potravinám život sa pritom dá správnym skladovaním. Viete, ako skladovať jednotlivé druhy?

A ktoré miesta sú pre ne vyhradené v chladničke?

Ako skladovať mäso, ryby, syry

Mäso odkladajte do chladničky v pôvodnom balení, zabránite tak kontaminácii baktériami. Ak ho neplánujete spotrebovať do 3 - 5 dní, dajte ho radšej zamraziť. V mrazničke vydrží 3 - 6 mesiacov.

Ryby je najlepšie uchovávať v mrazničke alebo v chladničke na ľade. V chladničke vydržia 1 - 2 dni, v mrazničke až šesť mesiacov.

Syr vydrží najdlhšie čerstvý, ak bude zabalený v špeciálnom povoskovanom papieri alebo v papieri na syr. V plastovom obale, naopak, rýchlejšie splesnivie.

Ak ste už otvorili cottage cheese alebo téglik s krémovým syrom, umiestnite ho v chladničke „dole hlavou“. Zabránite tak množeniu „zlých baktérií“.

Nadbytočnú vlhkosť v zásuvkách chladničky pohltia papierové obrúsky položené na dno zásuvky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za rok vyhodíme toľko potravín, čo Maďari, ktorých je dvojnásobok Čítajte

Ako skladovať zeleninu, ovocie, šaláty, huby

Jarnú cibuľku najlepšie uskladníte v chladničke nasekanú na kúsky v zaváraninovom pohári.

Cibuľu a cesnak je zasa najlepšie zavesiť v priedušnom obale (napríklad v silonkách) na dobre vetrané, suché a chladné miesto, prípadne v papierových vreckách s dierkami.

Paradajky nepatria do chladničky, pretože takto uložené strácajú svoju chuť. Skladujte ich v chlade pri teplote zhruba 14 stupňov alebo pri izbovej teplote, najlepšie stopkovou časťou dolu. Ak už prezrievajú, orestujte kúsky paradajok na panvici, naložte do olivového oleja a uskladnite v chladničke.

Zvädnutý šalát sa stane znovu čerstvým, keď ho ponoríte na chvíľu do ľadovej vody.

Pri koreňovej zelenine nezabudnite odrezať listy alebo vňať. S ňou sa rýchlejšie kazí, keďže do nich presúva výživné látky. Listy a vňať nevyhadzujte, použite ich pri príprave pokrmov. Mnohé obsahujú viac výživných látok ako samotný koreň.

Stonkový zeler, mrkvu a reďkovky najdlhšie udržíte čerstvé, ak ich nakrájané na kúsky odložíte do nádoby s vodou.

Nedojedené avokádo je najlepšie uskladniť spolu s polovicou cibule v chladničke v plastovej nádobe. Môžete ho tiež pokvapkať citrónovou šťavou.

Banány vydržia dlhšie čerstvé, ak ich budete skladovať pokope v pôvodnom trse. Jednotlivé kusy odtrhávajte, až keď ich plánujete zjesť. Ak stopky banánového trsu zabalíte do fólie, budú dozrievať pomalšie. Prezreté banány je najlepšie dať zamraziť.

Ak potrebujete len trochu šťavy z citróna, neprerezávajte ho na polovicu. Stačí ho iba trochu narezať a vytlačiť požadované množstvo šťavy.

Huby skladujte v chlade, v papierovom vrecúšku.

Zemiaky skladujte na suchom studenom mieste ako pivnica či špajza.

Zemiaky a jablká skladujte spolu - jablká zabraňujú zemiakom v klíčení.

Zemiaky a cibuľa by sa naopak spolu skladovať nemali, rýchlejšie sa potom kazia.

Jablká skladujte separátne od ostatného ovocia, spôsobuje rýchlejšie dozrievanie vďaka uvoľňovanému etylénu.

Drobné ovocie vydrží čerstvejšie vďaka octu – namočte ho doň skôr, ako ho uskladníte v chladničke.

Kôstkové ovocie, ako sú čerešne či marhule, je najlepšie uskladňovať pri izbovej teplote. Nenechávajte ich však vo vrecúšku, rýchlejšie sa pokazia.

Bylinky uskladňujte vzduchotesne zabalené v chladničke alebo ako kvety ponorené do vody. Ak ich všetky nevyužijete, je dobré ich dať zamraziť v olivovom oleji alebo usušiť.

Uhorky nemajú rady chlad, skladujeme ich v komore alebo pri izbovej teplote.

Šalát sa dobre uskladňuje natrhaný na jednotlivé lístky a zabalený v papierovom obrúsku v uzatvárateľnom vrecúšku bez prístupu vzduchu.

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Ako skladovať chlieb, pečivo, trvanlivé potraviny

Chlieb a pečivo uskladňujte zabalené v utierke v chlebníku alebo plátenom vrecku na chlieb. Aby vydržalo dlhšie čerstvé, priložte k nim prekrojené jablko alebo zemiak.

Sypké potraviny z otvoreného balenia, ako sú cestoviny či ovsené vločky, uskladňujte vo vzduchotesne uzavretej nádobe.

Sušienky či medovníky vydržia dlhšie čerstvé, ak k nim priložíte krajec chleba.

Mraznička môže pomôcť múke – odložte ju na 48 hodín do mrazničky, chlad vyhubí prípadné vajíčka nakladené od hmyzu. Po vybraní ju nasypte do uzatvárateľnej nádoby na suché a chladné miesto.

Ilustračné foto (zdroj: TASR/AP)

Miesto potravín v chladničke

Mať v chladničke poriadok a tým aj prehľad o skladovaných potravinách je dôležitý predpoklad na znižovanie potravinového odpadu v domácnosti.

Na ktorom mieste v chladničke vám jednotlivé produkty najdlhšie vydržia?

Potraviny s najdlhšou trvanlivosťou patria hore. Najnižšia teplota totiž býva v chladničke dole.

Mlieko vo dverách? Do dverí patria trvanlivejšie potraviny. Mlieko a mliečne výrobky sa vo dverách rýchlejšie pokazia.

Na najvrchnejšiu policu odkladajte nedojedené varené potraviny, omáčky a mlieko a mliečne výrobky. Na najspodnejšiu zasa mäso a drobné ovocie.

Do zásuviek na dne chladničky patria zelenina a ovocie. Je to najchladnejšie miesto v chladničke, ktoré im vyhovuje. Zelenina by mala byť skladovaná oddelene od ovocia.

Keďže chladničku často otvárame, najviac chladu strácajú dvere. Do dverí preto patria trvanlivejšie potraviny ako zaváraniny či džemy. Mlieko a mliečne výrobky sa vo dverách rýchlejšie pokazia.

Mäso a mliečne výrobky by nemali ležať v susedstve – aby sa vzájomne nekontaminovali.

Vajcia vyberte pred odložením do chladničky z pôvodného obalu. Papierový obal je zdrojom mikroorganizmov, ktoré by mohli kontaminovať ďalšie potraviny. Do priehradiek, ktoré bývajú súčasťou chladničky, treba vajíčka ukladať špičkou dole.

Zemiaky nepatria do vlhkého prostredia. Môže to spôsobiť ich zahnívanie, príliš nízka teplota mení škrob na cukor.