Chodiť do Trenčianskych Teplíc bola vec prestíže. Ako vyzerajú dnes?

Mnoho budov chátra, niektoré dostávajú šancu na záchranu.

14. nov 2020 o 6:00 Martina Štérová

Kúpele na Slovensku mali vo svojich začiatkoch rozdielnu funkciu a charakter. Podľa toho sa líšila aj klientela, ktorá ich navštevovala.

V publikácii Architektúra starostlivosti , ktorá opisuje rozvoj aj stav slovenských kúpeľov do dnešného dňa, je uverejnený rozhovor s Petrom Krahulcom, slovenským inžinierom, ktorý pôsobil v oblasti balneológie a bol dlhoročným vedúcim inšpektorátu kúpeľov a žriediel.

Kúpele Trenčianske Teplice v ich začiatkoch popisoval ako spoločenské miesto, kam chodili páni – napríklad spisovatelia.

Chodili, tak ako aj dnešní hostia, za sírnou termálnou vodou, ktorá slúži na liečbu a prevenciu pohybového aparátu. Bohaté vrstvy navštevovali niekdajší veľkolepý hotel Grand.

Na jeho mieste dnes stojí hotel Krym, ktorý pripomína loď. V Grande boli svojho času kaviarne a intenzívny spoločenský život, podľa Krahulca išlo o veľmi módne kúpele. Niektoré kúpele fungovali nadivoko, boli skôr lokálneho charakteru bez väčšieho objemu služieb.

„V Trenčianskych Tepliciach vznikol vtedy (po roku 1947 – pozn. red.) reumatologický výskumný ústav zameraný hlavne na pohybové ústroje, ktorý sa potom presťahoval do Piešťan,“ vysvetľoval Krahulec v rozhovore jednému z autorov knihy, Martinovi Zaičekovi.

Architektúra v kúpeľných mestách je výnimočná. Mnohí architekti, ktorí projektovali kúpeľné hotely, za ne dostali ceny za architektúru. Do stavieb sa veľa investovalo, boli postavené starostlivo a kvalitne, z dobrých materiálov.

Vláda v Česku aj na Slovensku si uvedomovala potenciál kúpeľov nielen vo vzťahu k domácemu turizmu, ale aj k návštevám zo zahraničia.

Povestný Hammam

Známym a vyhľadávaným miestom je v Trenčianskych Tepliciach aj Hammam z roku 1888, ktorý z okolitej architektúry jednoznačne vytŕča. Nápadom na turecké kúpele sa nadchla na výstave v Paríži v roku 1885 vtedajšia majiteľka kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach Ifigénia de Castries d’Harcourt.

Hammam (zdroj: Kúpele Trenčianske Teplice)

O povolenie postaviť takúto budovu musela požiadať egyptského miestokráľa Izmaila, ktorého osobne navštívila. Postavením poveril svojho dvorného architekta Františka Schmoranza ml. Názov Hammam znamená v preklade „kúpeľ“. Je prepojený so zrkadliskom Sina.

Aj zvonka, no najmä zvnútra ide o slovenskú jedinečnosť, ktorá sa stala jedným zo symbolov Trenčianskych Teplíc. Ide o turecký kúpeľ, ktorý minulosti slúžil na vaňové kúpele pre bohatú šľachtu a finančných magnátov. Dnes je k dispozícii kúpeľným hosťom aj širokej verejnosti.

Po kúpeli sa prechádza do odpočivárne v termálnom bazéne Sina. Priestor Hammamu je tvorený troma kupolami na strope so zasklenými otvormi, ktoré miestnosť presvetľujú a vyvárajú pritom dojem hviezdnej oblohy. Zábradlie je z pieskovca a uprostred haly stojí mramorová fontána, z ktorej dnes tečie pitná voda.

Kúpeľná atmosféra

Územie ktorýchkoľvek kúpeľov má jedinečnú energiu. Má pôsobiť upokojujúco, akoby ste sa dostali do iného sveta. Kým kúpeľný ostrov v Piešťanoch poskytuje absolútne súkromie a je izolovaný od zvyšnej časti mesta, v Trenčianskych Tepliciach sa kúpeľná liečebná časť čiastočne prekrýva s pulzujúcou atmosférou mesta, no má skôr charakter malého pokojného mestečka, kde sa ľudia zdravia na ulici a večer si zatancujú alebo si dajú pohár vína či kávu so sladkou kúpeľnou oblátkou.

V Trenčianskych Tepliciach však máte možnosť voľby a na zmenu stačí pár krokov. Zábava je na dosah ruky priamo na hlavnej ulici v kúpeľnej oblasti, no hneď za rohom nájdete obrovský park s možnosťou prechádzky a relaxu.

Park v anglickom štýle bol založený v roku 1873, dodnes sa v ňom vysádzajú rôzne dreviny, medzi nimi aj ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledície a ďalšie cudzokrajné a vzácne dreviny. Na kúpeľný park nadväzuje aj lesopark s jazierkom a prechádza do rozľahlého lesa.

Je východiskovým bodom, kde začínajú početné turistické trasy a vedie dokonca aj k jaskyni. Turistov do lesa láka aj Domček na strome, v ktorom je možné sa aj ubytovať. Kúpeľný park poskytujú kontakt s prírodou a vytvára v spolupráci s architektúrou eklektické a romantické prostredie.

Domček na strome (zdroj: SITA)

Nové príležitosti

Mnoho kúpeľných miest je prehliadkou jedinečných stavieb, niektoré sú ešte stále funkčné, niektoré však chátrajú. Len málokedy sa podarí oživiť starý hotel. Najnovší projekt revitalizácie v Trenčianskych Tepliciach je hotel Slovakia, ktorý sa pôvodne nazýval Jalta. Nachádza sa vedľa hotela Krym.

V súčasnosti dostáva nový vzhľad a hostia v ňom budú môcť nájsť kvalitný a moderný wellness. Ukážkou modernizmu je aj hotel Pax, ktorý je prepojený s liečebnou časťou kúpeľov. Postavený bol v roku 1966 a na jeho mieste stále pôvodne dom, kde trávil prázdniny spisovateľ Karel Čapek.

Jeho otec bol totiž kúpeľným lekárom. Bol to Antonín Čapek, ktorého meno dnes nesie zrekonštruovaný liečebný bazén. Každoročne sa tu udeľuje literárna cena Karla Čapka.

V Trenčianskych Tepliciach vzniklo v roku 1919 slovo „robot“, keď tu Karel Čapek začal tvoriť svoje významné literárne dielo R.U.R. V kúpeľných mestách nájdete aj budovy, ktoré boli kedysi vyhlásenými hotelmi, no dnes nadobudli skôr tvár domu duchov. Aj to však láka návštevníkov kúpeľov, ktorí si chodia tieto miesta prehliadať zblízka.

Príkladom je kedysi najluxusnejší hotel Slovan v Piešťanoch alebo liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Ide o jednu z najvýznamnejších realizácii architektúry funkcionalizmu na Slovensku.

(zdroj: TASR)

V roku 1932 ho navrhol architekt Jaromír Krejcar. Architektúre, histórii a potenciálnemu oživeniu tohto domu sa venujú architekt Martin Zaiček a fotografka Andrea Kalinová, ktorí mu dokonca venovali celú publikáciu Off Season a spolu s rektorkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunkou Koklesovou založili neziskovú organizáciu Spoločnosť Jaromíra Krejcara, v rámci ktorej chcú obnoviť tento unikátny liečebný dom pripomínajúci veľkolepý parník.

Na jednej strane sú opustené budovy, na druhej pomalé postupné oživovanie a omladzovanie Trenčianskych Teplíc. Novú fasádu pred dvoma rokmi dostal aj miestny Kaštieľ, národná kultúrna pamiatka postavená v renesančnom štýle, ktorá je dodnes miestom poskytovania liečebných procedúr.

Priamo pred kaštieľom na kúpeľnom námestí stojí pitná fontána s liečivou vodou, ktorá je voľne prístupná všetkým návštevníkom. Príkladom sú aj rôzne obnovené prevádzky, napríklad Kursalon (bývalá Kúpeľná dvorana), kongresová sála, ktorá je posledný rok prepojená aj s dizajnovou reštauráciou s veľmi chutnou kuchyňou.

Na drink si môžete zájsť do Likérky a ochutnať špeciálne kúpeľné pivo alebo na kávu do hotela Pax a na jeho bar na streche. K dispozícii sú reštaurácie, najlepšie však v chladnejšom počasí chutí čerstvé teplá oblátka napríklad s čajom v ruke.