Matkám s koronavírusom berú deti preč, aj keď by ich vôbec nemuseli nakaziť

Nemocnice sú opatrné.

12. nov 2020 o 11:38 Michaela Žureková

Krátko pred termínom pôrodu sa Andrea nakazila koronavírusom. Mala len ľahké symptómy - stratila chuť a čuch, pár dní mala mierne zvýšenú teplotu.

Keď napokon v polovici októbra svoje dieťa priviedla na svet v prešovskej fakultnej nemocnici J.A. Reimana, videla a držala ho iba chvíľu. Na druhý deň ju prepustili z nemocnice a dcéru mohla znova vidieť až o jedenásť dní.

"Samotný pôrod prebiehal ako každý iný, s tým rozdielom, že som musela mať na tvári dve rúška, čo mi spôsobovalo nemalé ťažkosti pri dýchaní, no našťastie to netrvalo dlho. Po narodení dcérky mi ju lekár aspoň na pár sekúnd dal do rúk, bolo to prvý a na dlhú dobu poslednýkrát, čo som ju držala. O tom, čo bude ďalej, mi už nikto nič nepovedal,“ hovorí žena, ktorá nechcela zverejniť svoje pravé meno. Redakcia jej identitu pozná.

V nemocnici Andrei oznámili, že dcéru jej pre vysoké riziko nakazenia nedajú. „Ubolenú, pozašívanú a bez dcérky ma po 36 hodinách poslali do domácej liečby. Až keď som bola negatívna, mohla som si ju vziať domov,“ opisuje.