Čo dovolíme dnešným dievčatám, môžeme zúročiť v roku 2040

Spomaliť rast populácie je obávaná cesta. Môže však pomôcť.

12. nov 2020 o 5:00 Michaela Žureková

Článok pokračuje pod video reklamou

Damon Gameau si začal pred pár rokmi robiť starosti. Trápilo ho, akú planétu zdedí jeho štvorročná dcéra. Vybral sa preto do sveta, aby spoznal, aká budúcnosť mu hrozí, ale aj ako sa ju dá zmeniť.

Nakrútil o tom snímku s názvom 2040, ktorú v uplynulých dňoch premietol dokumentárny filmový festival Jeden svet. Film projektuje, ako by mohol vyzerať svet o dvadsať rokov, ak by sme nečakali na zázračné technológie budúcnosti, ale využili by sme na riešenie klimatickej, a teda aj ľudskej katastrofy všetko to, čo máme a vieme už teraz.

Dobrá správa? Dá sa to.

Gameau svoj dokument urobil veľmi kreatívne aj s vtipom. Ba čo viac, pre ľudí, ktorí majú strach z budúcnosti, či dokonca trpia klimatickou úzkosťou, môže byť jeho putovanie a rozprávanie sa s popredným inovátormi a inovátorkami na svete veľmi uľavujúce.

Súvisiaci článok Odporný boj o maternice sa nekončí. Dáme si polročnú pauzu a začneme odznova Čítajte

Morská permakultúra, decentralizované projekty v oblasti obnoviteľnej energie, regeneratívne poľnohospodárstvo ako riešenie klimatickej krízy?

Sú to vzdialené a krkolomné pojmy, no dôležité je to, že všetky tieto veci už niekde vo svete existujú.

Prekvapenie pre samotného autora, ale aj publikum, však prináša záver filmu. Čitateľa a čitateľku na tomto mieste textu asi neprekvapí, že sa týka žien.