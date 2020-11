Oblečenie na skládkach je horšie ako plast. Čo robiť, keď vyhadzujete textil?

Ponúkame veľký prehľad možností.

11. nov 2020 o 12:00 Soňa Jánošová

Nahromadené šatstvo, ktoré už nenosíme, alebo sme ani nikdy nenosili. Šaty a obleky, ktoré sme na sebe mali naposledy na svadbe príbuzných, alebo tričká s reklamnou potlačou, ktoré sme dostali do daru, a rovno putovali do kúta skrine.

Hromadenie oblečenia poznajú mnohí z nás. Rovnako tak poznajú potrebu prevzdušniť skrine, zbaviť sa nevyužívaného šatstva.

Ako však silnie povedomie o ekologických dôsledkoch textilu rozkladajúceho sa na skládkach, núti nás to zároveň uvažovať nad tým, čo urobiť s oblečením, ktoré už vo svojej skrini nechceme.

Horšie ako plast

Textil na prvý pohľad nebudí také obavy ako plasty. Kým plastové fľaše, obaly a mikroténové vrecúška vnímame ako odpad, ktorý zaplavuje prírodu a oceány, nenosené oblečenie v nás zvyčajne rovnaké obavy nevzbudzuje.

Pozor na greenwashing Viaceré obchodné reťazce ponúkajú možnosť priniesť do predajne staré oblečenie. Zákazníkom sľubujú, že nepotrebné šatstvo zrecyklujú, a zároveň im ponúknu poukážku na nákup nového oblečenia. „V drvivej väčšine to nie je pravda a ide len o marketingový ťah,“ vysvetľuje koordinátorka Fashion Revolution. „Sledujeme výročné správy reťazcov, a tak vieme povedať, že k nákladnej recyklácii nedochádza. Oblečenie, ktoré zákazníci v dobrej viere prinesú do obchodov, zvyčajne aj tak končí na skládke.“

„Textil na skládkach je veľmi veľký problém. Z môjho pohľadu je dokonca horší ako plast, pretože ide o kombináciu syntetických a organických vlákien, ktoré stále nevieme efektívne oddeliť,“ vysvetľuje slovenská koordinátorka Fashion Revolution Martina Mareková Kuipers. Len na Slovensku sa pritom ročne vyhodí až 55-tisíc ton oblečenia a iného textilu.

Kým v prípade recyklácie plastov už máme efektívne a cenovo prístupné technológie, recyklácia textilu je stále náročná, čo sa následne odráža aj na konečnej cene výrobku.

Drvivá väčšina vyhodeného textilu preto stále končí na skládkach. „Organické časti textilu pri rozklade vytvárajú veľké množstvo metánu, ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia,“ hovorí o smutnom konci nášho textilného odpadu Mareková Kuipers.

Ak sa teda nechceme podieľať na tejto situácii, mali by sme sa pokúšať o to, aby čo najviac nami vylúčeného oblečenia a textilu dostalo druhú šancu.

Tu sú tipy, ako na to:

Darujte oblečenie v rámci rodiny a blízkych vzťahov

Ide o jednoduchý a pre mnohých ľudí prirodzený krok, ktorý vyžaduje len minimum úsilia. „Veľmi odporúčam vymieňať a posúvať oblečenie v rámci rodiny či medzi priateľmi. V tomto prípade viete, že ide o čisté a hodnotné oblečenie,“ vysvetľuje Mareková Kuipers.

Posúvanie odevov vo svojom najbližšom okolí uľahčuje aj to, že zvyčajne poznáte vkus a potreby svojich priateľov, a tak môže byť darovanie oblečenia adresné a konkrétne.

Predávajte a swapujte

Predávanie oblečenia je možné prostredníctvom sociálnych sietí, komunitných stránok alebo webov zameraných na materstvo a rodičovstvo. Odfotiť oblečenie, vytvoriť inzerát a komunikovať s cudzími ľuďmi je síce o niečo náročnejšie, no výsledkom môže byť mierny zisk.

Čoraz populárnejšie sú aj swapy oblečenia, ktoré fungujú na princípe vzájomného vymieňania.

Darujte tým, ktorí to potrebujú

Ďalšou možnosťou je darovanie oblečenia do azylových centier a charitatívnym organizáciám.

Mareková Kuipers však upozorňuje, že v súčasnosti sú azylové centrá zaplnené najmä dámskym a nie veľmi funkčným textilom.

„Vždy je potrebné detské oblečenie a nedostatkovým tovarom sú najmä pánske odevy,“ vysvetľuje.

Ak naozaj chcete ľuďom v zložitých situáciách pomôcť, nedávajte do charít veci, ktoré vám prekážajú v skrini a chcete sa ich zbaviť, ale dbajte najmä na kvalitu a praktickosť oblečenia. Pomôžu najmä zimné bundy a kabáty a kvalitné základné kusy oblečenia.

Nepotrebné látky, uteráky alebo vankúše môžu poslúžiť aj v útulkoch zvierat.

Adresná pomoc Najlepšie svojím starým oblečením pomôžete vtedy, keď bude pomoc konkrétna a praktická. Na stránke Podaj ďalej môžete ponúknuť alebo darovať to oblečenie, ktoré ľudia naozaj potrebujú.

Oblečenie na pomoc ženám môžete posunúť na My mamy alebo do second handu Nosene.

Najmä v zimnom období pomáha kvalitné oblečenie zbierať ľuďom bez domova napríklad OZ Vagus či Depaul SLOVENSKO, pre ľudí v zlej sociálnej situácii zbiera oblečenie Slovenská katolícka charita či EKO Šatník v Trnave.

Triediace kontajnery na šatstvo

Ak hľadáte jednoduchšiu cestu, môžete využiť aj zberné kontajnery na šatstvo, ktoré sa nachádzajú v každom meste. Aj v tomto prípade si treba uvedomiť, že nejde o odpadkový kôš.

„V ideálnom svete by všetok náš nepotrebný textil skočil v kontajneroch na textil, z ktorých by ho následne v triedičkách roztriedili a umiestnili tam, kde je potrebný. Momentálne je však situácia natoľko problematická, že triediarne majú toľko textilu, že ho nemajú kam dávať, a textil je ako komodita bezcenný,“ vysvetľuje koordinátorka Fashion Revolution Slovensko.

Do textilných kontajnerov by ľudia mali dávať len hodnotné oblečenie, ktoré by si sami obliekli.

Vyrábajte a upcyklujte

„Osobne vždy motivujem ľudí k tomu, aby sa pokúšali veci opravovať a prerábať,“ vraví Mareková Kuipers, ktorá okrem iného vedie aj letné kurzy šitia pre deti.

Ak niekto rád tvorí, je jednoduchá úprava odevov tým ideálnym riešením. „Zo starej košele si jednoducho viete vyrobiť šaty a použiť môžete napríklad aj tričká."