Melaniu nahradí dlhoročná učiteľka. V čom bude Jill Biden iná?

V Bielom dome nahradí Melaniu Trumpovú.

9. nov 2020 o 14:09 Michaela Žureková

Melaniu Trumpovú, ešte stále súčasnú prvú dámu USA, si budú Američania pamätať okrem iných vecí aj pre jej niekoľko politických prešľapov či kontroverzií. Je dosiaľ jedinou z radu prezidentských manželiek, ktorá v minulosti pózovala nahá v pánskom časopise.

Dvakrát ju obvinili z plagiátu, keď mala údajne do svojho príhovoru v roku 2016 skopírovať pasáže zo staršieho príhovoru Michelle Obamovej.

V roku 2018 zase do kampane Be Best "vykradla" podobný dokument z éry predošlej prvej dámy. Kritikom sa nepáčilo ani to, že nosila okázalé oblečenie, na ktoré by si bežný Američan nezarobil ani za rok.

Jedným z najväčších prešľapov bola jej bunda s nápisom "I don't really care. Do u?" (V skutočnosti ma to nezaujíma. Vás áno?), ktorú si obliekla počas návštevy zadržaných detí migrantov na hranici s Texasom.

"Je iba prezidentovo lepšie oblečené alter-ego," napísala o nej komentátorka Washington Postu, Robin Givhanová.

Žena, ktorá sa Melaniu chystá v Bielom dome nahradiť, bude podľa vonkajších pozorovateľov celkom iná.

Má diametrálne odlišné zázemie aj záujmy. Chápe problémy bežných rodín, je zanietená pedagogička, nehalí sa do drahých značiek a so svojím manželom má, na rozdiel od Trumpovej, navonok láskyplný vzťah. Kto je Jill Bidenová (69)?

Prvá učiteľka, prvá dáma

Manželka novozvoleného prezidenta Joea Bidena už má za sebou rolu druhej dámy Spojených štátov.

Jej muž bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu. Samu seba okrem toho označuje za dlhoročnú edukátorku, mamu vojaka, starú mamu, sestru, autorku a manželku.

Je známa tým, že už od počiatkov politickej kariéry svojho muža sa snažila udržať si vlastnú profesijnú líniu. Má dokopy štyri univerzitné tituly.

Doktorát na University od Delaware si podľa CNN urobila pod svojím dievčenským menom Jacobsová, a aby študentov na Northern Virginia Community College nelákalo zapisovať sa na jej hodiny len preto, že je žena známeho politika, v rozvrhu namiesto jej mena stálo iba "zamestnankyňa".

"Učenie nie je niečo, čo robím. Je to niečo, kým som," povedala o sebe. Po inaugurácii v januári sa chce aj naďalej venovať svojej kariére. Americké novinárky o nej píšu, že určite nebude iba trofejou položenou kdesi na poličke.

Bidenová bude výnimočná práve tým, že sa stane prvou manželkou úradujúceho prezidenta USA, ktorá bude pracovať mimo Bieleho domu.