Lektorka jogy: Snažíme sa mať všetko pod kontrolou, aj keď to nie je nutné

Katarína Ježovicová ľuďom pomáha po vyhorení aj pri bolestiach chrbta.

15. nov 2020 o 6:00 Martina Štérová

Jogu cvičí a učí 15 rokov. V praxi však videla, že mnoho problémov, psychických aj fyzických, pramení u ľudí z chrbtice a naopak. Rozhodla sa venovať jej väčšiu pozornosť a dnes má vlastnú jogovú metódu, ktorou pomáha ľuďom nájsť samých seba.

Kde a kedy začala vaša cesta k joge?

Začala som s ňou ako 20-ročná pred 15 rokmi. Mala som gynekologické problémy a oslabenú imunitu. Už ako dieťa som ju mala zlú. Žila som vtedy v Nemecku a tamojší všeobecný lekár mi odporučil začať s jogou.

Okrem toho mi poradil, aby som zmenila spôsob myslenia a životný štýl. Začala som cvičiť bikram jogu a cítila som sa oveľa lepšie, potom som ju cvičila intenzívnejšie a chcela som ísť v joge hlbšie.

Odcestovala som do Los Angeles na kurz a joga sa zmenila na moje hlavné zamestnanie. Rozvíjať sa v nej a učiť ju som začala v zahraničí. Potom som sa vrátila na Slovensko.

Dnes máte vlastné štúdio, robíte kurzy pre nových lektorov. Čo vás to stálo, aby ste sa dostali tam, kde ste dnes?

Už ako dieťa som bola veľmi cieľavedomá. Mala som vnútorný pocit, že robím dobre, keď sa rozhodnem pre jogu. Vedela som, že sa tým uživím, no vyžadovalo si to veľa námahy, štúdia a praxe. Priviedlo ma to k rôznym typom problémov u klientov.

Mnohí mali psychické problémy alebo problémy s chrbtom. Siahala som po terapeutickej stránke jogy, čo si vyžadovalo aj veľa vlastného vzdelávania. Postupne som začala efektívne pracovať s klientmi a mali sme výsledky. To ma presvedčilo, že to robím správne.

Bolo dobré, že som pôsobila v zahraničí, kde mali ľudia vyššie nároky na servis. Pri podnikaní na Slovensku je to pre mňa výhoda.

Prvé kurzy jogy na Slovensku prebiehali v chladných, často špinavých priestoroch, v telocvičniach. Ja som chcela pre ľudí vytvoriť balík služieb, kde sa budú cítiť dobre. Dala som si záležať na priestore a komplexnom holistickom koncepte.

Čo si možno predstaviť pod týmto holistickým konceptom?

Joga je určitý druh servisu, ktorý ponúkame ľuďom. Pre mňa spočíva v tom, že je pre ľudí potrebné vytvoriť priestor, ktorý je harmonický a je iný ako priestor, ktorý majú v práci alebo doma.

Preto používam aromaterapiu, priestory sú vzdušné, v tlmených farbách, máme vlastné podložky na cvičenie. Ale patria k tomu aj technické detaily.

Chcem, aby bol človek po príchode k nám očarený, aby odchádzal nadšený a chcel sa vrátiť.

Založili ste jogový koncept Zdravý chrbát – bloky ®. Ako to vzniklo a o čo ide?

Keď som šla učiť do Moskvy, dostala som sa k rôznym alternatívnym formám liečby a k lekárom, ktorí ich využívali pri ľuďoch s problémami s chrbtom. Začala som študovať, ako tam prebieha liečba chrbtice formou jogy a ako pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú zlepšiť fyzický stav, najmä chrbtice.

Študovala som ako stav chrbtice ovplyvňuje naše telo aj mentálne zdravie. A odvtedy sa v tomto smere stále vzdelávam. Môj program má základ v hatha joge a jeho zostava je koncipovaná tak, aby sa človek naučil spoznávať svoje telo a mohol cvičiť napriek rôznym fyzickým či psychickým problémom.