Čo čítať: Príbeh ženy úpalenej v Bratislave, román o MeToo a novom Frankensteinovi

Vybrali sme pútavé knižné tipy.

5. nov 2020 o 6:00 Soňa Jánošová

Jeseň je tradičným obdobím knihomoľov a nadšenkýň pútavých príbehov. Tento rok je situácia ešte výnimočnejšia a potreba kvalitnej literatúry je ešte potrebnejšia.

Zo širokej ponuky knižných noviniek sme vybrali päť zaujímavých titulov, ktoré hovoria o svete žien. Aký bol, aký je a aký by mohol byť.

Ty krásna, temná Vanessa - Kate Elizabeth Russell (Lindeni, 2020)

Ty krásna, temná Vanessa - Kate Elizabeth Russell (Albatros, 2020) (zdroj: Albatros)

Kontroverzná prvotina americkej autorky vyšla v origináli len túto jar a okamžite vyvolala búrlivé reakcie. Niektorí o nej hovoria ako o Lolite 21. storočia, iní ju zas označujú ako najvplyvnejšiu knihu éry MeToo.

Práve v bublajúcej atmosfére silnejúceho hnutia sa príbeh Vanessy Wyeovej začína a zároveň končí. Dnes dospelá žena bola na strednej škole v manipulatívnom vzťahu so svojím profesorom a po rokoch je konfrontovaná inou obeťou, aby proti predátorovi tiež svedčila.

Kniha vynikajúco a citlivo odhaľuje jemné psychologické odtiene manipulácie a sexuálneho zneužívania a jasne vykresľuje aj to, akú dlhú cestu musia obete prejsť, aby mohli o svojich zážitkoch hovoriť.

"Ospravedlňuje sa, že skončil príliš rýchlo, že bol nešikovný. Povie, že už dávno nemal s nikým intímny vzťah. Premieľam som si slovo intímny v mysli a rozmýšľam o slečne Thompsonovej.

Po druhom styku idem do kúpeľne a otvorím lekárničku, čo by som nikdy sama neurobila, keby som nevidela vo filmoch, že to robia ženy, keď strávia noc v dome cudzieho muža. Lekárnička je plná náplastí a je tam Neosporin, voľnopredajné tabletky na trávenie a dve oranžové krabičky, ktoré poznám z reklamy - Viagra a Wellbutrin."

Agáta - Denisa Fulmeková (Slovart, 2020)

Agáta - Denisa Fulmeková (Slovart, 2020) (zdroj: Slovart)

Útla kniha slovenskej autorky Denisy Fulmekovej rozpráva príbeh procesu s Agátou Toot, ktorú v roku 1602 upálili v centre dnešnej Bratislavy.

Jednoducho prerozprávaný príbeh autorka posúva z roviny tmárskych inkvizičných procesov smerom, ktorý je aktuálny aj pre dnešných čitateľov.

Agáta sa nepreviní ničím iným, ako odlišnosťou, ktorú jej spoločnosť nevie odpustiť.

Napriek tomu, že kniha prostým jazykom opisuje udalosti sedemnásteho storočia, jasne poukazuje na dnešné paralely a núti premýšľať nad tým, kde pramení ľudská nevraživosť a komu sa hodí hľadanie nepriateľa.

Plamene sa rýchlo šplhali vyššie a vyššie po Agátinom tele a ono sa stávalo jednoliatym ohňom, z ktorého ešte stále okrem blkotu vychádzal aj príšerný škrek.

"Takto nemôže kričať ľudská bytosť, vidíte, že šlo o diablovu nevestu,“ naklonil sa k mestskému fiškusovi biskup Žigmund Mašlica, ktorý sa napokon predsa len prišiel pozrieť, ako bude spravodlivosti učinené zadosť. "Týmto činom sme jej preukázali otcovskú milosť.“

"Robí sa mi z toho zle a ešte ten zápach!" Mestský fiškus Hatványi si priložil na nos dlaň. "Nebuďte fajnovka! Musíme ísť obyvateľstvu príkladom. A toto je situácia, kde treba strpieť trochu nepohodlia, Hatványi!"

Neviestky Osvienčimu – Dominik W. Rettinger (Lindeni 2020)

Neviestky Osvienčimu – Dominik W. Rettinger (Lindeni 2020) (zdroj: Albatros)

Román poľského autora Dominika Rettingera otvára málo známu tému bordelov v nacistických koncentračných táboroch.

Veľmi krásna Eliza, ktorá viedla pred vojnou dobrodružný život, sa uprostred hrôz koncentračného tábora pokúša zachrániť tým, že prijme ponuku pracovať v Komande Puff.

V mnohých ohľadoch šokujúca kniha poukazuje na to, aké rôznorodé odtiene mala zvrátenosť nacizmu.

Prejdú štyri hodiny. Klient, prestávka, ďalší. V mojej izbe sa už vystriedalo deväť mužov, podobné vychudnuté telá, tváre, správanie. Mám pocit, že sú bratia a pochádzajú z jednej divnej rodiny. Každý deň je ich pri chuti niekoľko stoviek, nasledujúci deň sa vracajú s potvrdenkou.

Takmer všetci sú mladí, nemajú viac ako štyridsať. Starší muži nezvládnu vražednú prácu a ich telá si neporadia s chorobami, preto rýchlo umierajú. Nechápem, odkiaľ berú pri takej práci a vyčerpaní chuť na sex. Dvadsať minút lásky. Nič ma už neprekvapí, v tomto svete je možné všetko.

Drahá Ijeawele, Feministický manifest v pätnástich radách - Chimamanda Ngozi Adichie (Absynt, 2020)

Drahá Ijeawele, Feministický manifest v pätnástich radách - Chimamanda Ngozi Adichie (Absynt, 2020) (zdroj: Absynt)

Autorka slávneho feministického manifestu Všetci by sme mali byť feminist(k)ami vo svojej ďalšej knihe ukazuje, aké obrovské a fatálne chyby robíme už pri výchove svojich detí.

Od samého začiatku vštepujeme malým chlapcom, že sú dôležitejší, ako malé dievčatká, a naopak.

Kniha písaná formou listu a rád novej matke je skvelou príručkou, ktorú by si mali prečítať všetci rodičia a zamyslieť sa nad tým, ako je naša výchova zaťažená stereotypmi a skostnatenými názormi.



"Veď ju k tomu, nech kriticky vníma vžité výrazy. V jazyku sú zakotvené naše predsudky, naše názory, naše domnienky. Viesť ju k tomu však musíš ty tak, že bude kriticky vnímať vlastné vyjadrovanie.

Jedna moja priateľka prehlásila, že svojej dcére nikdy nepovie princezná. Keď ľudia toto oslovenie používajú, myslia to dobre, lenže výraz princezná je hrozne zaťažený – odráža sa v ňom predstava, že dievča je krehké, že ho príde zachrániť princ atd."

Frankissstein - Jeanette Winterson (Lindeni, 2020)

Frankissstein - Jeanette Winterson (Lindeni, 2020) (zdroj: Albatros)

Ako vyzerá moderný Frankenstein? Je to sexrobot, človek ktorý nechal zmraziť svoj mozog alebo transrodový človek spokojný s čiastočnou premenou svojho tela?

Provokatívny román americkej autorky je kombináciou klasického a moderného milostného románu so sci-fi.

Príbeh má dve roviny – jedna sa odohráva v roku 1816 na Ženevskom jazere, kde devätnásťročná Mary Shelley píše legendárny príbeh o vedcovi Viktorovi Frankensteinovi, ktorý vytvorí novú formu života.

Druhá rovina prebieha v Británii po brexite, kde sa mladý transrodový lekár Ry zamiluje do Victora Steina, uznávaného profesora, ktorý vedie verejnú diskusiu o umelej inteligencii a zároveň v rozsiahlej sieti podzemných chodieb vykonáva záhadné experimenty.

Odkiaľ sa poznáte s profesorom?

Dodávam mu orgány. Ronovi sa ružový nos rozochveje ako teriérovi, očakáva, že budem páchnuť plesňou? Hľadá krvavé škvrny? Špinu za nechtami? Nie som vykrádač hrobov, Ron. Myslíte si, že v noci chodím na cintorín s páčidlom a vrecom? Myslíte si, že odhádžem hlinu, vypáčim vrchnák rakvy, vytiahnem mŕtvolu z miesta posledného odpočinku, kde mu šaty zvlhli od rozkladu a ju odnesiem do pitevne?

Nie! Nie! Zvolá Ron a myslí tým: Áno! Áno!