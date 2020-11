Singlizmus alebo prečo sa aj slobodní ľudia niekedy cítia diskriminovaní

Singlizmus vplýva aj na deti.

5. nov 2020 o 11:04 Michaela Žureková

Single ľudia sú osamelí. Deti single rodičov sa majú zle. Každému slobodnému kamarátovi a kamarátke musíme niekoho dohadzovať, lebo nečaká na nič iné, len na nový romantický objav. Aj takto sa môže prejavovať singlizmus, termín, ktorý sa pred pätnástimi rokmi pridal do skupiny pojmov označujúcich diskrimináciu.

Existuje ich viacero. Ageizmus napríklad hovorí o diskriminovaní pre vek, ableizmus označuje diskrimináciu na základe telesného, zmyslového či iného postihnutia, sexizmus zase diskrimináciu na základe pohlavia alebo rodu.

Ak predpokladáte, že pri singlizme ide o ďalší výmysel mileniálskej mládeže, ktorá hľadá diskrimináciu všade, a vytvára si z pasie nové pojmy, je to omyl.

Za slovom, ktoré hovorí o nespravodlivom zaobchádzaní s ľuďmi na základe toho, že sú slobodní, a o stereotypoch, ktorým čelia single jednotlivci, stojí oceňovaná americká sociálna psychologička a výskumníčka Bella DePaulová.

"Som single, vždy som bola a vždy aj budem. Ak by som mala použiť mnou vytvorený termín, povedala by som, že som 'slobodná v mojom srdci'. Je to spôsob, akým žijem môj najlepší, najautentickejší a najzmysluplnejší život," píše DePaulová na svojej oficiálnej webstránke a dopĺňa, že jej skutočnou vášňou je preto vedecky skúmať single životy.

Diskriminácia slobodných nie je taká okatá

"Singlizmus je stigmatizovanie dospelých ľudí preto, že sú single. Zahŕňa napríklad negatívne stereotypy o single ľuďoch alebo ich diskrimináciu," vysvetľuje autorka tohto slova.

Pod slobodnými ľuďmi pritom myslí takých, ktorí nemajú partnera z rôznych dôvodov - môže ísť o dobrovoľne slobodných, rozvedených, ale aj vdovcov a vdovy.

DePaulová hovorí, že ľudia sa tomuto označeniu často posmievajú a tvrdia, že diskriminácia single ľudí neexistuje, alebo nie je taká vážna, lebo existujú aj oveľa vážnejšie "izmy".

"Single ľudia nie sú v rovnakej kategórii ako väčšina brutálne stigmatizovaných skupín. Pokiaľ viem, nikto nikoho neodvliekol na smrť v zadnej časti nákladiaku len preto, že bol ten človek slobodný. Ujma, ktorú znášajú nezadaní, jednoducho nie je v tej istej lige ako otvorená nenávisť, ktorú voči čiernym ľuďom vyjadrujú nehanební rasisti alebo znechutenie, ktoré voči gejom a lesbám prejavujú homofóbovia," uznáva psychologička vo svojej knihe Singled Out.

Prízvukuje však, že pri singlizme ide o iný typ prekážok, ktoré dokazujú, že single ľudí ako spoločnosť vnímame a zaobchádzame s nimi negatívnejšie, než je to u zosobášených osôb.