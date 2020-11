Dokument Neviditeľná odhaľuje drsné zlyhania pôrodníctva. Zase

Režisérka Maia Martiniak odhalila, ako vyzerá trauma žien.

2. nov 2020 o 5:25 Michaela Žureková

Pôsobí pomerne zúfalo a beznádejne. Zaznievajú v ňom vety ako „Niečo na mne robili, akoby som bola len mŕtve telo. Správali sa, akoby som tam ani nebola.“

Dokumentárny film režisérky Maie Martiniak s názvom Neviditeľná necháva divákov počúvať, ako sa rodička ospravedlňuje zdravotníkom za to, že už nevydržala netlačiť a porodila. Dokonca ich necháva pozorovať, ako sa iná matka vyrovnáva s traumou po neželanom nástrihu pri pôrode.

Ani tri roky po dokumente Zuzany Límovej Medzi nami, ktorý načrel do nepríjemných (verejných) tajomstiev slovenského pôrodníctva, neprichádza oddychový a príjemný film o ceste k materstvu.

Neviditeľná nadväzuje na debatu o pôrodníckom násilí, upriamuje pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na popôrodnú traumu a je silnou a naliehavou pokračovateľkou čoraz otvorenejšej debaty o tom, v akých podmienkach ženy rodia.

Traumy z viacerých uhlov

To, že rodičky v (nielen) slovenských pôrodniciach zažívajú nedôstojné zaobchádzanie zo strany zdravotníkov a zdravotníčok, porušujú sa ich pacientske aj ľudské práva a v tom horšom prípade odchádzajú z pôrodníc s traumou, vedeli samotné rodiace ženy a viaceré aktivistky a aktivisti už dávno.

Po otvorení Pandorinej skrinky na tému „ako sa rodí na Slovensku“ skrz Límovej dokument a vďaka sérii článkov v médiách si to uvedomili aj tí, ktorí pôrod nikdy nezažili.

Zobrazené facky a škodlivé praktiky niektorým zdravotníkom nastavili zrkadlo, no nie všetkým a nie systémovo. Aj preto je dôležité, že vznikol zhruba hodinu a pol trvajúci dokument Martiniakovej, ktorá už v jeho úvode upozorňuje, že obsahuje osobné výpovede žien, pohľady odborníčok a odborníkov na tému násilia a chýbajúceho rešpektu pri pôrode.

Režisérka predstavila viacero príbehov a viacero uhlov pohľadu. Je tu tehotná Lucia v šiestom mesiaci, ktorá má svoju predstavu o vysnívanom pôrode. Žiadne prehnané nároky, iba to, čo by malo byť samozrejmosťou – rešpekt, tlmené svetlá, pohoda a prirodzený príchod dieťaťa na svet. Snímka ju sleduje v priebehu tehotenstva až do samotného pôrodu.

Je tu aj tehotná Veronika, ktorá rodí v Bratislave na Antolskej, a pri ktorej udrie do očí jeden z najnedôstojnejších obrazov filmu – lekárka ju vyšetruje tak, že jej rozkrok je obrátený do chodby s odhrnutým závesom.