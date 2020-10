Poľsko vyhlásilo vojnu ženám

Nejde len o potraty, ale o kontrolu nad telami a životmi.

29. okt 2020 o 0:00 Michaela Žureková

Ak v týchto dňoch existuje európska krajina, v ktorej by ste nechceli byť ženou, je to vysoko pravdepodobne náš katolícko-fundamentalistický sused na severe.

V prípade, že by ste v Poľsku otehotneli, od uplynulého štvrtka by vám neostávalo nič iné, len dúfať v zdravý vývoj dieťaťa.

Poškodený plod s nulovou šancou na prežitie, ktorý by možno zomrel skôr, než sa narodí, prípadne by mu hrozil život bez akejkoľvek plnohodnotnej vízie, by ste totiž museli aj tak priviesť na svet. A potom sa dívať na to, ako trpí alebo dokonca zomiera. Tak rozhodol ústavný súd.

Poľská vláda sa zbabelo rozhodla cez podanie na ustanovizeň ovládanú svojimi ľuďmi ešte viac sprísniť už aj tak extrémne prísne podmienky potratov v krajine.