Priestor len pár metrov štvorcových. Drobné domy sú veľký fenomén

Tiny houses sú podľa mnohých výhodné.

27. okt 2020 o 17:13 Michaela Žureková

V tichej ulici medzi rodinnými domami vo Vrútkach stojí zvláštny domček. Má rozlohu menej ako dvadsať metrov štvorcových, je takmer celý z dreva a na jeho miesto ho presunuli na kolesách.

Známy je aj ako prvý "tiny house", teda drobný dom na Slovensku. Postavili ho Barbora a Tibor Bogdanovci, ktorí sa inšpirovali tiny house hnutím pochádzajúcim z USA.

"Rozhodnutie postaviť tiny house prišlo postupne. Bola to kombinácia ekonomických, ale aj ekologických dôvodov," hovorí dvojica pre SME.

Hnutie drobných domov vzniklo v 70. rokoch, no masívnejšie sa rozšírilo po krízových rokoch 2007 a 2008, keď ľudia začali hľadať dostupnejšie bývanie s ohľadom na finančnú situáciu, ale aj ekológiu a minimalizmus.

Obzvlášť obľúbené je toto hnutie v USA, Austrálii či na Novom Zélande. Popularitu mu dodávajú rôzne televízne šou, v ktorých ľudia predvádzajú svoje drobné domčeky alebo vysvetľujú, ako si ich svojpomocne postaviť, zároveň mu pomáhajú aj sociálne siete, na ktorých sa s obľubou šíria štýlové zábery útulných interiérov.

Niet sa čo diviť, že sa fenomén takéhoto bývania dostáva aj k nám, hoci je ešte stále len v začiatkoch.

Výhodnejšie než garsónka

Barbora a Tibor sa po skončení vysokej školy nechceli zaviazať na dlhé roky hypotékou a zároveň nechceli ísť do podnájmu.

"Prišlo nám, že ak postavíme niečo v cene dvojročného nájmu, tak sa nám to oplatí viac a zároveň nám ostane chata do budúcna. Veľmi sa nám páčila možnosť mobility, ale aj energetickej sebestačnosti. Neplatiť za vodu a elektriku a za kúrenie iba minimum je obrovské plus v tejto nejasnej dobe. Zároveň sme mohli použiť prírodné materiály, keďže v malom priestore sme si ich vedeli dovoliť," hovorí Barbora.

Architektka a strojár si malý domček navrhli aj postavili sami.

"Pôvodne sme uvažovali nad stavbou mobilného domu. Ten však v porovnaní s tiny house potrebuje omnoho viac povolení a je pri ňom viac komplikácií s prepravou. S tiny house môžeme parkovať na prenajatom pozemku, ktorý nemusí byť stavebný. Oproti maringotke a karavanu má omnoho lepšie izolované steny a je vyšší, čím dodáva interiéru pocit vzdušnosti," dopĺňa Tibor.

Dvojica tvrdí, že bývanie v drobnom dome určite nie je pre každého, ide však o výbornú alternatívu na niekoľko rokov, aby si človek mohol našetriť do budúcna. Bogdanovci takto žijú už dva roky. Na otázku, či sa dvaja ľudia v obmedzenom priestore necítia stiesnene, odpovedajú jednoznačne.