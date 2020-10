Antivirotické oblečenie. Módny priemysel hľadá nové možnosti

Módny priemysel hľadá nové možnosti.

22. okt 2020 o 14:38 Soňa Jánošová

Čoraz viac veľkých módnych značiek ponúka produkty ušité z látok s technológiami bojujúcimi proti vírusom. Prednedávnom o podobnom kroku informovala talianska spoločnosť Albini, ktorá zastrešuje luxusné značky ako Armani či Prada.

Albini začala využívať švédsku technológiu HeiQ Viroblock, ktorá sľubuje, že zničí 99 percent baktérií a vírusov do 30 minút.

Aj módny dom Burberry plánuje v najbližších týždňoch spustiť predaj rúšok ušitých z antibakeriálnej látky. K protivírusovej iniciatíve sa pridala aj firma Diesel, ktorá šije známe džínsové nohavice.

Existujú však podozrenia, že tieto projekty majú výrazné slabiny.

Ako fungujú

Spoločnosť Diesel chce viacero odevov uvedených v kolekcii jar/leto 2021 obohatiť o technológiu nazvanú ViralOff, ktorá má fyzicky zastaviť 99 percent akejkoľvek vírusovej aktivity.

Podľa tlačovej správy ViralOff účinkuje tak, že „v interakcii s kľúčovými proteínmi zabrzdí vírusy zachytené v textilných vláknach.“

Antivirotické džínsy s technológiou ViralOff budú napustené chloridom strieborným, ktorý má antimikrobiálne účinky. Používa sa napríklad v niektorých druhoch dezodorantov.

Chemikálie v oblečení majú podľa Dieselu narušiť mastné lipidy, ktoré obklopujú vírus, čím mu znemožnia replikovať sa alebo sa preniesť na iného človeka.

V praxi by to znamenalo, že ak by sa na vaše oblečenie prichytili častice vírusu, deaktivovali by sa skôr, než by ste si ich neuvedomelými pohybmi mohli „priniesť“ k tvári a infikovať sa.