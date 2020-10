Odporný boj o maternice sa nekončí. Dáme si polročnú pauzu a začneme odznova

Záborská avizuje, že sa nevzdáva.

21. okt 2020 o 11:48 Soňa Jánošová

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović v utorok večer na svojom Twitteri napísala, že zo slovenského parlamentu prišla skvelá správa, keď „Slovensko odmietlo nové obmedzenia prístupu k interrupčnej starostlivosti.“

Komisárka ocenila úsilie tých, ktorí bojovali za ženské práva, a ktorým sa podarilo zvrátiť ďalší pokus o spiatočnícky prístup k sexuálnym a reprodukčným právam.

Inak povedané, jedna z najväčších autorít vo veci ľudských práv si tiež vydýchla, že Slovensko sa nevracia do stredoveku. „Ďalšie pokusy by boli neprijateľné,“ varovala v príspevku.

V tom istom čase písala príspevok aj poslankyňa Anna Záborská. „O 6 MESIACOV PODÁME NÁŠ NÁVRH OPÄŤ,“ vyviedla z omylu, tých ktorí si už nebodaj mysleli, že bude pokoj.

Všetci vieme, že to myslí vážne, a všetci vieme aj to, čo to bude znamenať.