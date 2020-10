Čo sa môžu ženy naučiť z vlastnej autoerotiky

Výskum ukázal, že frekvencia nie je až taká dôležitá.

19. okt 2020 o 14:43 Michaela Žureková

Sebauspokojovanie a celková spokojnosť s partnerskou sexualitou u žien úzko súvisia.

Odborníci na sexualitu dlhodobo odporúčajú ženám spoznávať svoje telo a spôsoby dosahovania rozkoše, ktoré by následne mohli pretaviť do partnerského sexuálneho života.

Ak majú tieto dve oblasti zladené a aktivity sú podobné aj v jednom, aj v druhom prípade, ukazuje sa, že tak dokážu odstraňovať ťažkosti pri dosahovaní orgazmu.

To, že by sa masturbačné aktivity mali obsahovo prekrývať s partnerskými aktivitami, vyplýva aj zo štúdie uverejnenej tento rok v časopise The Journal of Sexual Medicine.

Autori v nej skúmali vyše 2200 žien z USA a Maďarska. Chceli zistiť, ako a či vôbec vplýva sexuálne sebauspokojovanie žien na ich partnerský sex.

Niektoré aktivity si nechávajú pre seba

"Mnohé ženy, približne 30 až 40 percent z nich, zažívajú viac či menej závažné ťažkosti pri dosahovaní orgazmu počas heterosexuálneho partnerského styku," cituje Psypost autora štúdie, profesora psychológie Davida L. Rowlanda.

Problém je to najmä vtedy, ak je hlavnou formou stimulácie klasický pohlavný styk. Ide pritom o relatívne známu vec - väčšina žien totiž nedokáže dosiahnuť vyvrcholenie výlučne z penetrácie a potrebuje k tomu aj stimuláciu klitorisu.

Vedci a vedkyne chceli zistiť, akým spôsobom ženy dosahujú orgazmus počas sebauspokojovania, ako často sa tak deje a v prípade, že autoerotiku uprednostňujú pred partnerským sexom, prečo je to tak.