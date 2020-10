Požiadala som o ruku svojho priateľa a čudujem sa, prečo to nerobí viac žien

Ako má vyzerať ideálna žiadosť o ruku?

15. okt 2020 o 12:39 Washington Post, Mollie Bloudoff-Indelicato

Keď som svojho partnera Grega žiadala o ruku, nemohla som si kľaknúť na jedno koleno, pretože som sa vznášala vo vzduchu.



Moje požiadanie však malo všetky ďalšie znaky veľkého gesta: napínavé prekvapenie, romantiku, prsteň. Udialo sa to počas beztiažového letu rútiac sa oblohou, keď sa naše telá vznášali vo vzduchu. Vzduchom som smerom ku Gregovi namierila malú modrú škatuľku. Hrdinsky po ňu skočil tým spôsobom, aký môžete vidieť v romantických komédiách na Netflixe, a chytil ju.



Keď ju otvoril, prsteň vyletel smerom nahor a vznášal sa. Spýtala som sa ho, či si ma vezme, a on odvetil: „Jednoznačne, áno!“ Bolo to pre oboch perfektné požiadanie o ruku, v ktorom sa spájala naša vášeň pre vedu s láskou k dobrodružstvu.

Príkladov je málo

Hoci rodové stereotypy vykresľujú mužov ako tých, ktorí sú menej ochotní sa dlhodobo viazať, sú to práve oni, kto tradične posúva heterosexuálne vzťahy vpred, vrátane otázky - vezmeš si ma?

Niektorí ľudia z nášho okolia sa čudovali, prečo som ju teda položila ja, žena.



Grega som požiadala o ruku preto, lebo na rozdiel od rodových stereotypov, on bol na toto životné rozhodnutie pripravený roky predtým, než som bola ja. Rozhodli sme sa, že keď budem cítiť, že som na manželstvo pripravená, navrhnem mu ho.

Keď som svoje požiadanie o ruku plánovala, poznala som iba niekoľko príkladov žien, ktoré to urobili rovnako: Britney Spears, Zsa Zsa Gabor, senátorka Elizabeth Warren.

Prečo sa to však nedeje častejšie?