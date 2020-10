Dve, štyri, desať či žiadne. Koľko detí musíte mať, aby ste cítili šťastie?

Odpovede majú vedci aj rodičia

14. okt 2020 o 13:08 Soňa Jánošová

„Všetko najlepšie k mojim 41. narodeninám! Vo vrchovatej miere som dosiahla všetko, čo som si kedy dokázala želať alebo predstaviť. Tento rok sa nám s Paulom narodilo naše desiate a posledné dieťa. Oslávili sme aj 20. výročie svadby. Na najbližší rok si nedávam žiadne predsavzatia, pretože som spokojná s tými, ktoré som zrealizovala doteraz,“ napísala pred dvoma rokmi k svojej narodeninovej fotografii influencerka Taina Licciardo-Toivola.

Licciardo-Toivola, ktorá má na sociálnych sieťach takmer 180-tisíc fanúšikov, často zdôrazňuje, aká je vďaka veľkej rodine šťastná a cíti sa požehnane. Pre väčšinu ľudí je pritom predstava takto početnej rodiny nepredstaviteľná.

Rovnako šokujúci môžu byť pre niektorých aj tí ľudia, ktorí priznávajú, že ich dostatočne napĺňa byť rodičom jediného dieťaťa a po iných už netúžia.

Odpovedať na otázku, či existuje ideálny počet detí a či sa dá vôbec hovoriť o optimálnom čísle, ktoré robí rodičov šťastných, je pomerne komplikované, pretože obdobie rodičovstva je dlhé a ľudské potreby sa počas života menia. Isté odpovede však dáva nielen veda, ale aj skúsenosti rodičov.

Menej detí, viac spokojnosti

„Keď mala moja dcéra 18 mesiacov, skoro všetci, o ktorých sme vedeli, že majú dieťa v podobnom veku, čakali druhé. Keď sa nás pýtali, kedy aj my budeme mať ďalšie, úprimne sme im povedali, že už ďalšie dieťa nechceme, že takto sme šťastní. V ich očiach som videla záblesk nedôvery a súcitu a presvedčenie, že nikto by si dobrovoľne nezvolil mať iba jedno dieťa. Predpokladali, že v hre musia byť problémy s plodnosťou,“ opísala svoje skúsenosti novinárka a spisovateľka Hannah Beckerman pre The Guardian.

Výskumy mladých rodičov, ktoré na túto téme prebiehali, ukázali, že viacnásobné rodičovstvo sa z pohľadu spokojnosti rodičov preceňuje.