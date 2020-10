Ženy nosia rúška lepšie ako muži. No len kým nepodľahnú konšpiráciám

Muži ich často považujú za hanebné.

9. okt 2020 o 12:18 Soňa Jánošová

Obmedziť rizikové správanie, dôsledne dodržiavať hygienu rúk a nosiť správne nasadené rúško. To všetko sú známe faktory, ktoré prospievajú boju proti koronavírusu.

Zdá, že sú to práve ženy, ktoré tieto zručnosti zvládajú lepšie. Vyplýva to aj z menšieho, no zaujímavého najnovšieho prieskumu publikovaného tento týždeň v časopise Behavioral Science & Policy.

Vedci z Yalovej univerzity a súkromnej Newyorskej univerzity pri jej realizácii využili kombináciu dotazníkov, pozorovania v nákupných centrách a dát z mobilných telefónov, čím sa im podarilo vytvoriť plastický obraz správania sa mužov a žien počas pandémie.

Vďaka informáciám z dotazníka, do ktorého sa zapojilo 800 Američanov a Američaniek, vedci zistili, že ženy s väčšou pravdepodobnosťou dodržiavajú sociálny odstup, častejšie si umývajú ruky a menej sa stretávajú s priateľmi a s rodinou.

Obmedzený sociálny kontakt s blízkymi bol pritom jediný faktor, v ktorom pohlavie respondentov nehralo žiadnu úlohu, a podľa dotazníka sa v ňom obmedzovali tak ženy, ako aj muži.

Vedci si však boli vedomí, že dotazníková forma má určité obmedzenia, pretože ľudia o sebe poskytujú aj skreslené informácie.

Rozhodli sa teda tvrdenia overiť analýzou dát a pozorovaním.