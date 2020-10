Ide im len o to, aby ženy pri potratoch poriadne trpeli

Prečo stále nemáme interrupčné tabletky?

8. okt 2020 o 6:00 Soňa Jánošová

Predstavte si situáciu, že idete k zubárovi na nepríjemné ošetrenie. Všade vo svete je bežné, že pri čistení koreňových kanálikov či ošetrení zubného kazu majú pacienti nárok na lokálnu anestéziu. Vy však žijete v krajine, ktorá tento postup považuje za nebezpečný, a tak celú bolestivú procedúru absolvujete pekne naživo.

Možno sa v tej situácii pýtate, prečo nemôžete dostať injekciu proti bolesti. Oficiálna odpoveď znie, že vpichy sa v ústnej dutine často zapaľujú a spôsobujú komplikácie. A tiež, že „príjemnejší“ spôsob ošetrenia by spôsobil len to, že by sa ľudia o svoje zuby menej starali a zubných kazov by násobne stúplo.

Stomatológovia protestujú a hovoria, že je to číry nezmysel, že bezbolestné ošetrenie sa používa vo všetkých civilizovaných krajinách, že skúsenosti z iných štátov neukázali žiadny nárast pokazených zubov a že prevencia sa robí inak.

Vedenie krajiny však nepočúva vedu, pokrok ani odborníkov a vy nadobudnete pocit, že ide o niečo iné. Napríklad o snahu potrestať všetkých, čo majú zubný kaz. Tento príklad je, samozrejme, fiktívny.

V navlas rovnakej, ale, žiaľ, skutočnej situácii sú na Slovensku ženy, ktorým je odopieraná moderná a vo všetkých civilizovaných krajinách používaná gynekologická starostlivosť. Áno, reč je o chemickej interrupcii, lepšie známej ako interrupčná tabletka.