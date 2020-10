Prišla o prsník, vlasy a stále bojuje: Mám priority – najprv liečba, ja a potom práca

Opisuje priebeh ochorenia a liečby.

4. okt 2020 o 6:00 Martina Štérová

Lívia Ilavská (32) pracuje v developerskej spoločnosti, jej pracovné nasadenie však nie je také, ako by chcela.

„V pondelok a utorok idem do práce, v utorok zároveň na odbery krvi, v stredu som na chemoterapii, vo štvrtok mám obrovské množstvo energie, čo spôsobujú kortikoidy, ktoré dostávam spolu s chemoterapiou. V piatok sa zas nedokážem postaviť. Z celého pracovného týždňa som reálne produktívna dva dni,“ hovorí.

Lieči sa v Národnom onkologickom ústave, kde od mája 2020 podstupuje chemoterapiu.

Jasná diagnóza

Jej peripetie sa začali v januári 2020. Ešte v roku 2019 si na prsníku nahmatala hrčku, no neprikladala tomu veľký význam, keďže už v minulosti mala skúsenosť so zdurenou uzlinou.

Na začiatku tohto roka sa však predsa len odhodlala navštíviť odborníka. Absolvovala vyšetrenia aj magnetickú rezonanciu a diagnózu jej lekár oznámil, keď bola v práci. Šok sa pretavil do sĺz a bez vysvetľovania v ten deň z práce odišla.

Nemocnice v tom čase boli zatvorené, no Líviin lekár mal súkromnú ambulanciu, kde ju vyšetril. Podstúpila biopsiu a čakala na výsledky.

No ani tie neboli povzbudivé. Nádor bol zhubný a Lívia dostala termín operácie. V jej prípade išlo o nádor druhého stupňa. No keďže mala menej ako 35 rokov, spadala do skupiny, v ktorej je rakovina agresívnejšia.

Počas operácie jej preto odstránili prsník, no ponechali bradavku.

(zdroj: Robo Homola)

„Mala som v uzline pozitívnu mikrometastázu a po operácii mi nechali bradavku, čo môže tiež predstavovať určité riziko. V tejto oblasti ešte môže dochádzať k množeniu rakovinových buniek. Pre istotu ju takisto odstraňujú. Keď to však urobia, nedokážu ju zrekonštruovať. My sme sa s doktorom dohodli, že keby to bolo možné, nech mi ju ponechajú. Ale nie na úkor zdravotného rizika,“ vysvetľuje onkologická pacientka.

Po operácii sa bála pozrieť sa do zrkadla, no nakoniec bola milo prekvapená. „Urobili to tak precízne a citlivo, že mi to vôbec neprekážalo. V budúcnosti by som si však prsník dala rada zrekonštruovať, nielen z hľadiska estetiky, ale aj komfortu,“ hovorí.

Liečba na všetky spôsoby

Operáciu absolvovala v máji a na chemoterapiu nastúpila 28. mája 2020.

„Najťažšia liečba bola na začiatku, no chodila som na ňu raz za tri týždne. Dostávala som lieky proti vracaniu, ale nepomáhali. Bola som veľmi vyčerpaná.

Aktuálne chodím na chemoterapiu raz týždenne. Prvé štyri týždne to bolo v pohode, no čím viac toxínov telo dostáva do seba, tým pomalšie sa regeneruje,“ vysvetľuje Lívia a opisuje celý proces:

„Liečba stojí na správnom počte bielych krviniek, na základe ktorých ma potom pustia na chemoterapiu. Kontrolujú aj červené krvinky, moč a robia mi pečeňové testy. Na základe dobrých výsledkov dostávam chemoterapiu. Teraz dostávam k infúziám a kortikoidom aj lieky proti alergickej reakcii. Potom si idem ľahnúť domov.

Každý tretí týždeň formou infúzií dostávam aj biologickú liečbu. Je priamo zameraná na HER2 receptor, ktorý blokuje. Patrí k faktorom, ktoré zvyšujú riziko výskytu rakoviny.

Okrem toho chodím každé tri týždne na injekcie do brucha, ktoré mi blokujú funkciu vaječníkov a v dôsledku toho som v podstate v menopauze. Na tele to cítim. Po skončení prvej fázy sa moje telo začalo dávať dokopy.

Aktuálne som však čoraz unavenejšia. Dostavuje sa aj ďalší negatívny účinok liečby – zápal sliznice v ústach. Mám i problémy so spánkom. Po chemoterapii spím asi dve hodiny. Nepomáhajú ani lieky na spanie. No je to náročné, lebo práve po chemoterapii telo potrebuje regeneráciu vo forme spánku. Takže to veľmi ovplyvňuje aj moju psychiku,“ opisuje mladá žena.

(zdroj: Robo Homola)

Všimla si na sebe aj ďalší negatívny účinok chemoterapie známy pod anglickým pojmom ‚chemo brain‘. Strácam schopnosť rozprávať. Je fakt, že niekedy, najmä dva dni po chemoterapii, začnem rozprávať a zrazu sa zastavím, v hlave mám tmu, absolútne zahmlenie a za nič na svete si neviem spomenúť, čo som hovorila a čo chcem povedať.“

Ešte predtým, ako mala nastúpiť na operáciu do nemocnice, skúšala aj alternatívne prístupy.

„Navštívila som všelikoho. O vyliečenie sa snažil pán s kyvadielkom, ďalšia liečba prebiehala strojom, ktorým sa malo moje ochorenie nejakým spôsobom ofukovať a jedno sedenie vyšlo veľmi draho. Povedala som si, že sa spoľahnem na lekárov a snažila som sa dbať na stravu, pohyb, no najmä sa vyhýbať stresu a dostať telo aj hlavu do pohody.“

Čo ďalej?

Líviu čakajú už len štyri týždne chemoterapie. Lekári jej odporučili potom nastúpiť na rádioterapiu. U mladých pacientok, kde sa predpokladá agresívny priebeh rakoviny prsníkov, volia často cestu kompletného mixu liečebných možností, aby návrat rakoviny eliminovali na minimum.

(zdroj: archív L. I.)

„Povedali mi, že rádioterapiou znížia riziko lokálneho návratu rakoviny o štyri až osem percent, ale nie sú to exaktné čísla. Zdalo sa mi to strašne málo v porovnaní s negatívnym účinkom, ktorý rádioterapia na telo môže mať. Ešte stále sa rozhodujem, či ju absolvujem.

Nastupuje sa na ňu dva týždne po chemoterapii a veľmi to zvažujem. Momentálne si zbieram informácie, chcem vedieť, čo ma čaká a zároveň už chcem nabehnúť na svoje pôvodné tempo. Ešte sa chcem poradiť s ďalšími odborníkmi aj s rádiológom,“ vysvetľuje pacientka.

Dostáva aj biologickú liečbu a čaká ju niekoľkoročná hormonálna terapia.

Po liečbe ste na to sami

Lívia pred ochorením pôsobila aj ako osobná trénerka. Aj počas začiatočnej fázy liečby sa snažila trénovať.

„Cvičila som aj po operácii a vytvorila som si sériu cvičení, ktoré sú dobré na rozhýbanie ramena. S tým majú ženy po operácii prsníka problém, pretože miesto od hrude až po rameno je boľavé, citlivé a nepohyblivé.

Rehabilitovať treba už na druhý deň. Problém nastáva najmä u starších žien. Sú v tomto smere často nezodpovedné, zanedbávajú rehabilitáciu. Mnohé odradí aj prvotná bolesť,“ vysvetlila.

Cvičenie jej chýba, no chodí aspoň behať.

„Aeróbna aktivita je dobrá na okysličenie krvi, posilňujú sa pľúca aj srdce. Najlepšia je však kombinácia s iným cvičením. Keď telo s niečím bojuje, energiu si najviac berie zo svalov. Preto je dobré trénovať ich, ale, samozrejme, po moment, kým je vám to komfortné,“ radí pacientka z vlastnej praxe.

Stravu radikálne nemenila, vždy sa snažila jesť vyvážene, jedla veľa zeleniny, nejedla múčne produkty a pečivo. Pridala však zelené potraviny, chlorellu, jačmeň.

(zdroj: archív L. I.)

„Lekári nám pomáhajú zbaviť sa ochorenia, absolvovať liečbu, no po liečbe už sme na všetko sami. Ja sa stretávam s odborným prístupom, no nestretla som sa s lekárom, ktorý by mi poradil v oblasti životného štýlu, spôsobu regenerácie, rehabilitácie a činností, ktoré by som mala absolvovať po liečbe, aby som sa dala dokopy. A tak skúšam a ordinujem si tieto veci sama. Okrem stravy a cvičenia sú to aj rôzne vitamíny, chodím na ručnú lymfatickú masáž, biorezonanciu.“

Najsilnejšia musí byť hlava

Lívia svoju chorobu prijala a nehanbí sa za ňu. Od prvého momentu o nej otvorene hovorí. Svoj príbeh a jednotlivé fázy liečby zverejňuje na sociálnych sieťach.

„Veľa žien mi píše, že sú rady, že o tom niekto hovorí. Sama som si nevedela predstaviť, čo všetko to znamená. Čím dlhšie liečba trvá, tým viac vecí sa mení a moje telo inak reaguje. Každý týždeň je pre mňa iný,“ hovorí.

Na sociálnych sieťach uverejnila aj fotografie s vyholenou hlavou a bez prsníka.

„Mala som vyhliadnutého fotografa, ktorého portréty sa mi páčili. Nekontaktovala som ho, sama od seba mi napísala jedna ženu, by mi prejavila podporu. Zhodou okolností bola vizážistka a dohodila mi svojho známeho. Zistili sme, že je to presne ten fotograf, ktorého tvorba sa mi páčila. Prišli ponuky na rozhovory a pokračovala som v písaní na instagrame. Plánujem si tiež založiť blog a verím, že pomôže iným ženám,“ dúfa Lívia.

Rozprávanie svojho príbehu aj šport jej pomáhajú stáť nohami pevne na zemi a ísť za svojím cieľom, ktorým je plnohodnotný zdravý život.

Keď vám však osud takto naloží na plecia, vydržíte, ak svoje myšlienky nastavíte pozitívne. A pokojne nech to znie ako klišé.

„Keď sa začnete opúšťať, môže to dopadnúť až fatálne a nielen v prípade mojej diagnózy. Povedala som si, že aj preto chcem o svojej chorobe hovoriť verejne.“ Pôvod svojej choroby vidí Lívia aj v dlhodobom trápení, ktoré prišlo s rozpadom vzťahu. Dlhodobý stres prispel bez pochýb k jej zdravotnému stavu.

„S manželom sme podstúpili umelé oplodnenie, do tela som dostávala veľa syntetických hormónov, no ku vkladu vajíčok a dokončeniu oplodnenia nedošlo. Môj muž si to v poslednej chvíli rozmyslel a nasledovali problémy a rozvod,“ spomína.

Počas rozvodu navštevovala psychológa. Vtedy sa naučila, ako sa so svojím vnútrom vyrovnať.

„Keď potrebujem pomoc, idem za sestrou alebo kamarátkou, no najviac mi hlavu vyčistí šport. Som zástankyňou tvrdenia, že emócie netreba potláčať a keď mi je do plaču, jednoducho to dám von. Určila som si prioriry – liečba, ja a potom práca,“ zakončila Lívia Ilavská.